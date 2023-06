Wieke: “Als ik me even niet druk wil maken over alles, kijk ik hele vieze video’s”

Wieke Biesheuvel kijkt ter ontspanning graag naar video’s. Nee, niet van schattige katten of kinderen, maar filmpjes die de meeste mensen meteen wegdrukken.

Ik heb een afwijking. Misschien ben ik wel gestoord en moet ik behandeld worden. Dit dus: als ik even iets compleet anders wil doen dan me druk maken over van alles, kijk ik filmpjes.

Als ze over katten zouden gaan, of grappige kleuters, was er niets aan de hand. Waar kijkt ondergetekende naar? Scroll gerust weg nu het nog kan, want het wordt best een vies verhaal. Wees gewaarschuwd. Daar gaat-ie dan: ik kijk gefascineerd naar het uitkrabben van paardenhoeven en naar het losbikken van enge mensennagels. Vooral het eindresultaat is leuk: een gerestaureerde paardenhoef en een fris gemanicuurde mensennagel. Ik vind het geweldig om te zien wat voor narigheid er van een verwaarloosde paardenhoef af komt. Ik krijg zo’n zin om dat ook te doen. Mijn neef in Australië was jarenlang hoefsmid. Hij dankt de hemel dat hij nu gepensioneerd is, want dat werk is slopend voor je rug. Een paardenbeen is zwaar, en het dier moet wel stil blijven staan.

Nu over naar de nagels van mensen. Je weet niet wat je ziet! Gelukkig kan ik goed tegen viezigheid. Helemaal sinds onze jaren in Zambia. Een dode kat, opgegraven door onze honden en gedeponeerd in de keuken, een op apegapen liggende rat in de tuin, zelf een kip slachten, kakkerlakken laten hemelen, muizen vangen, kijken bij Rob op de operatiekamer - ik werd er niet warm of koud van. Naar intens veronachtzaamde nagels kijken is niets vergeleken bij al het voorgaande. Hoe mensen het zo ver kunnen laten komen is me een raadsel. Ik zet wel het geluid uit, want dan gaat de pedicure vertellen wat ze aan het doen is. Dat zie ik zo ook wel. Boeiend, een totale make-over van een nagel die het al helemaal had gehad met dit leven. Ik lever trouwens zelf commentaar. Dit bijvoorbeeld: ‘Haal die nagel er toch af, een kind ziet dat dit niks meer wordt! Na tien minuten zie ik toch waarop ik hoopte: een brandschone nagel. Omdat ik altijd zwarte haren op die tenen zie, denk ik dat het om mannen gaat. Je zal zo’n type naast je in bed vinden. Soms gaat het mis, dan is het zo erg dat er niet tegenop te bikken en te knippen valt. Dan gaat de hele teen in het verband. Het gekke is dat het alleen om de grote teen gaat. Kennelijk onze stiefkindjes.

Sinds mijn nagelfilmpjesfetisj kijk ik beter naar mijn eigen grote tenen. Ze kunnen ermee door, maar het houdt niet over. Gisteren bekeek ik een heel goor filmpje. Die teen ging zelfs mij te ver en daarom kocht ik bij de Trekpleister een potje olie. Inmasseren, afspoelen en dan juichen en wiebelen je nagels van plezier. Gisteravond meteen gedaan. Voeten in de week en daarna mijn nagels getrakteerd op die olie. Ze zijn duizendmaal minder interessant dan vergroeide en verpeste nagels, maar die van mij kunnen nu zó in een filmpje. Om de mensheid te laten zien hoe ongenadig lekker ze een oliebadje vinden.