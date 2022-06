Wieke vindt dat het tijd wordt dat we van het woord ‘vies’ afkomen als het over menstrueren gaat.

Mannen en jongens vinden menstruerende meisjes en vrouwen vies. Zo blijkt uit nieuw onderzoek. Over het algemeen is het met onderzoeken zo dat ze mij, mijn man en kinderen altijd overslaan.

Ze hadden op z’n minst kunnen vragen: “En, mevrouw Biesheuvel, vindt uw man menstrueren een vieze aangelegenheid?” Mijn antwoord zou zijn: “Lieve schatten, die man (chirurg) heeft in zijn leven meer bloed gezien dan alle ongestelde vrouwen van heel Europa bij elkaar!” Het eerste wat ik dacht toen ik las dat er jongens en mannen zijn die niets moeten hebben van dat bloed, was – vergeef me het onsmakelijke detail – dit: is wat er uit mannelijke buitenboordmotoren komt dan wel brandschoon en misschien zelfs geparfumeerd?

Ik denk dat ik mijn jongens wel heb geleerd om menstrueren en alles eromheen normaal te vinden. Zij kwamen me zonder morren een tampon brengen als ik op het toilet zonder zat en ik kon ze ook naar de winkel sturen om ze voor me te halen. Ik ging er bij de voorlichting niet speciaal voor zitten, maar vertelde ze, tussen alle bedrijven door, over het hoe en waarom rondom menstruatie. Zoon vroeg of hem ook zoiets te wachten stond. Zeker, maar niet met bloed. Ik nam meteen de natte droom mee, nu we het toch over de voortplanting hadden. Onze dochter kreeg ter ere van haar eerste menstruatie een nieuwe spijkerbroek. Toen onze hond voor het eerst loops werd, vroeg oudste zoon of zij nu ook een cadeau kreeg. Zeker. Ik stuurde hem op pad met de opdracht om iets leuks voor Belle te kopen. Hij kwam thuis met een scheetzak.

Van het woord ‘vies’ moeten we af. En van de flauwe grappen rondom menstrueren ook. Er zijn vrouwen die er behoorlijk last van hebben, dus opmerkingen als “je bent zeker ongesteld” als iets in ons doen en laten de heren niet zint, kunnen achterwege blijven. Wij zeggen toch ook niet als mannen er moe uitzien: “Zeker een natte droom gehad?” De mannen en jongens uit het onderzoek gruwden van seks tijdens de menstruatie. Nou, dan doe je het toch niet? Als vrouw zit je daar vast ook niet echt op te wachten. Gewoon even sekspauze, je hoeft niet eens hoofdpijn te faken. Maar als je niet te houden bent en je partner ook niet: hoppa, ga ervoor. Is je eventuele buik/hoofd/rugpijn meteen over (ook ergens gelezen in een of ander onderzoek).

In Spanje mogen vrouwen nu vrij nemen als ze heel akelig zijn van hun menstruatie. Ik gun het ze, maar zouden dat er echt heel veel zijn? Ik hoorde zelf bij de bofkonten die nooit ergens last van hebben, behalve dan van het ‘hè?? Ik was het toch twee weken geleden al??’ Dat was niet zo, maar het gebeuren maakte nooit deel uit van mijn dagelijkse leven. Het was er en daar moest ik mee dealen. Wel was het op de middelbare school zo dat je nog van die krakende plastic broeken had en gordeltjes met haakjes, en daartussen hing je dan een soort hangmatje. De tampon was een bevrijding.

Terug naar die Spaanse vrouwen: als je er zo naar van bent dat je bed met een warme kruik de enige prettige plek is kun je je toch ook ziek melden? Dan ben je immers echt ziek van narigheid? Moet daar een complete wet voor komen? Laten we het nou niet groter maken dan het is.