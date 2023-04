Wieke: “Bent u achterlijk of zo”, tiert de agente tegen me

Wieke belandt in een vervelende situatie met een politieagente, een echte Virginie uit de serie The forest.

Mijn bed roept: “Joehoe, kom een dutje doen in mij!” Nee. De adrenaline suist nog door mijn lijf en dan doe ik toch geen oog dicht. Ik moest vanochtend om half zeven opstaan en dat is niet mijn grootste talent. Waarom de adrenaline? Omdat ik ruzie had met een agent. Of liever, zij met mij. Ik maak nooit ruzie als het niet nodig is. Zij begon.

Een situatieschets: ik kom uit Leiden, nog vroeg in de ochtend, en neem de afslag naar mijn dorp. Daar stuit ik op een logge file. Na tien minuten komt er schot in. Een boomlange agent gebaart driftig dat we dóór moeten rijden. Rechtdoor graag. Dat wil ik best, want ik moet rechtdoor, maar daar staat een politiebus. Ik kan er gemakkelijk langs, dus zal dan wel de bedoeling zijn. De toestand is nogal onduidelijk. Dan stormt er een vrouwelijke agent op mij af. Ze stort zich nog net niet op mijn motorkap. Goh, ze lijkt op Virginie, de hysterische agent in de serie The forest. Virginie is totaal ongeschikt voor haar vak, maar het is een film, dus wie kan het wat schelen? Nu moet ik dealen met de echte Virginie. Er komt nog net geen rook uit haar oren en ze gebaart woest dat ik moet stoppen. Ze rukt aan het portier. Dat zit op slot. Een geest in onze auto regelt dat automatisch. Ik doe het raampje open.

“Bent u achterlijk of zo?” tiert ze, rode vlekken in haar gezicht, spuug in de mondhoeken en van woede flitsende ogen. “Uw collega zei dat ik rechtdoor moest, dus dat ben ik aan het doen”, zeg ik. “O, en u denkt niet: een politiebus, hier kan ik niet door?” Ik zeg dat ik dat inderdaad niet dacht, omdat haar collega zei dat… Ze schreeuwt door me heen en vertelt me alweer dat ik achterlijk ben en of ik – vloek vloek vloek, net John de Wolf - hier als de sodemieter wil omdraaien. Prima, maar hoe dan? Weer dat geschreeuw: “Het licht is nu rood, zoals de meeste mensen kunnen zien, behalve u, dus nu kunt u keren, tempo graag!” Nou ja zeg, ik sta met mijn rug naar dat rode licht toe, hoe had ik dat moeten zien? “Omdraaien! Nu!” gilt ze. Pfff. Zou ze het thuis niet zo leuk hebben? Virginie uit de serie heeft het thuis ook niet leuk, want haar man gaat vreemd. Ze pakt ook steeds de verkeerde boeven op en leeft zich dan krijsend en fysiek uit op die mannen. Ondertussen werkt de echte Virginie me zo op mijn zenuwen, dat ik zit te trillen. Goed. Ik draai om en ik zwaai nog even naar haar. Ze tikt op haar voorhoofd. Bij de politie in Californië hebben ze een konijn in dienst. Percy. En hij vermindert stress bij agenten.

Wat een gebak zeg, die vrouw. Gebak! Goed idee. Ik rijd naar de bakker en haal twee moorkoppen. Ik zeg nog steeds moorkoppen ja, en dat blijf ik doen. Gelukkig is er geen Virginie in de buurt die brult dat dat niet mag. Doe die vrouw een Percy?