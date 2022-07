Wieke wil heel graag een vijver in haar tuin. Dat lijkt haar zo gezellig en rustgevend. Rob vindt het te gevaarlijk. Totdat...

Geen sprake van, vond Rob, géén vijver. Veel te gevaarlijk voor onze jongste kleinzoon van anderhalf. Hij woont 150 meter bij ons vandaan, dus hij is hier vaak en het is een ondernemend jongetje.

Jammer. Dat leek me nou zo leuk. Oudste zoon heeft ook een vijver en daar gebeurt van alles in. Kikkerdril, uitgroeiend tot schattige kikkertjes, waterjuffers en waterlelies. Ik zag al voor me dat in mijn aanstaande vijver een kikker met een kroontje op zijn kop op een waterlelieblad zou komen zitten en na een al dan niet gemeende kus in een aardige prins zou veranderen - die ik dan onmiddellijk zou doorsturen naar degene die eindelijk een leuke man verdient. Dit alles gaat aan mijn neus voorbij.

Maar dan ben ik jarig. Ik krijg rode rozen en een waterlelie. Een waterlelie?? “Ja,” glundert Rob, “ik heb een vijver besteld, met een opstaande rand, zodat er geen kinderen in verzuipen.” Die vijver komt volgende week, vandaar de symbolische waterlelie. En er komt een fonteintje in.

We hoeven dus geen gat te graven, de vijver wordt stevig op een plateau van tegels gezet en het fonteintje wordt erin gemonteerd, met een pomp. Klaar. Goh! Nu nog planten. Op naar het tuincentrum. Een week later storten we alle aankopen in de vijver en zetten de fontein aan. Het heeft wat, naar ons eigen geklater kijken. Net zoiets als een vuurtje, je hebt geen televisie meer nodig. We zitten zomaar een half uur te niksen en naar het water te turen.

Daar is jongste zoon met vrouw en kindjes, ze komen even naar de vijver kijken. Jongste klapt blij in zijn handjes als hij die pretbak vol water ziet en wil erin. Leg maar eens uit dat dit geen peuterbadje is, maar een woonverblijf voor waterplanten en amfibieën. Wij roepen alle vier luid en duidelijk “NEEEE”. Hij kijkt ons verontwaardigd aan. Achterlijke grote mensen! Ik haal de bak met de treintjes en duplo, ter afleiding. Best wel leuk, vindt hij, maar het allerleukste is toch om die hele zooi in het water te gooien en dan: “O, o(!)” te roepen. Binnen vijf minuten is hij zeiknat. Zijn zus (3,5), een heel ander type, komt trouw klikken dat hij weer iets in het water heeft gegooid. En zegt erbij, Hare Heiligheid zelve: “Ik doe dat nooit!”

Een vijver is rustgevend, maar met kleine kinderen blijft het opletten geblazen. Je moet er even bij blijven, net als bij een te bakken biefstuk in bakboter. Als ze naar huis gaan, vis ik alle treintjes uit de vijver en zet ik de fontein aan. Zo. Weer even een zen moment. Nog meer bezoek: een enorme meeuw. Brutaal als de beul. Hij gaat op het randje zitten en schreeuwt naar ons. “Had je wat?” vraag ik, “kun je het zachter vragen als je iets te melden hebt?” Hij zingt meteen een toontje lager. Ik heb echt zo’n goede orde over schreeuwende meeuwen. Ze wil weten waarom er geen vissen in de vijver zitten, want hier heeft ze niks aan. Nee, dat snap ik. “Ga naar de zee, luie donder, even verderop stikt het van de vis.” Beledigd en mopperend taait ze af. “En neem die tergpeuters mee!” roep ik haar nog achterna. Het is de moeder van de baby’s van vorige week. Die kunnen inmiddels zonder zijwieltjes vliegen. En ook heel hard schreeuwen. Ook zij komen op het vijverrandje zitten. Ja zeg, zo wordt het nooit wat met die kikker en zijn kroontje.

Voegt die vijver dan nog wel iets toe aan mijn leven? Absoluut.