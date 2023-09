Wieke: “Dan moet ik erg gillen, want ineens knipt Rob een veel te korte pony”

Rob en ik zijn bij mijn kapsalon en de afspraak is om half drie. Wie er op komt dagen: niet mijn kapster Lianne. Raar. “Ze komt wel, maar met haar weet je het nooit zeker”, zegt haar bitse collega, die iemand in de blauwe verf zet. Daarom zegt Rob: “Ga zitten, ik pak die schaar wel, zo gebeurd.” Waarom ook niet, want we hebben gloeiende haast.

Hij begint met de voorkant. “Niet te kort!” waarschuw ik. Hij spant, net als bij het leggen van graszoden, een lijntje over mijn voorhoofd. Handig hoor, hij heeft altijd een touwtje op zak. Met plakband maakt hij het vast. De andere kapster ziet het aan en vindt het best. Zij heeft het al druk genoeg met de mevrouw die blauwe lokjes wil.

Dan moet ik erg gillen, want ineens knipt Rob een veel te korte pony, terwijl ik altijd een lange lok opzij wil. Het staat achterlijk. Woedend ben ik. “Lekker fris”, vindt Rob. Ja ja, dat zei mijn moeder vroeger ook altijd. Ik krijg daar nog postuum het zuur van. “Neem zelf zo’n idiote pony!” roep ik. De andere kapster zegt dat Lianne nog niet jarig is als ze terugkomt, want als de klanten zichzelf gaan knippen en dan ruzie krijgen... eigenlijk moet dat niet. Ze zegt ook dat Lianne al tijden niet goed functioneert en dat ze nu het heen en weer kan krijgen. “U wil ik ook niet in dienst”, zegt ze tegen Rob. “Zulke gekke pony’s knippen wij hier niet!” Ondertussen loop ik behoorlijk voor joker. Iedereen op straat proest het uit. Het groeit vast weer aan, maar voordat ik mijn lok terug heb, zijn we zeker twee jaar verder.

Gelukkig, het duurt geen twee jaar, maar slechts één nacht. Midden in de nacht word ik wakker. Zonder pony en mét mijn vertrouwde lok. Hoe komt een mens toch aan zo’n gekke droom? Die vrouw met gekleurde lokken kan ik plaatsen. Dat is mijn originele vriendin A. Zij heeft zo’n kapsel en dat hoort bij haar. Zij koopt een paar groene en een paar gele laarzen, zodat ze altijd links een groene en rechts een gele aan kan. Of andersom. Rob mee naar mijn kapper? Dat klopt eveneens, Lianne doet ook zijn haar. Maar die pony?

Bij het ontbijt deel ik mijn droom met hem. “Als jij me met je moeder vergelijkt, door die korte pony, moet je mij wel erg haten”, denkt hij. Echt niet. Al haatte ik vroeger wel mijn moeder, als zij de kapster belde om te zeggen dat er “flink veel af moest en vooral aan de voorkant.” Die maffe pony dus.

Nu ik zelf mag bepalen hoe mijn haar eruitziet, zeg ik al jaren: “Lekker kort, maar laat mijn lok lang!” Meteen even bellen, want er moet wel iets gebeuren op mijn kop. Vanmiddag mag ik al komen. Bij Lianne. Je houdt het niet voor mogelijk, maar als ik in de stoel zit, zegt ze verbaasd: “Je man belde net, of ik een pony bij je wil knippen, want dat lijkt hem zo leuk.” NIET! “Gaan we niet doen, hè?” zegt ze, “maar heel weinig mensen kunnen een pony hebben.” Als ik thuis kom, met lange lok en zonder pony, zit hij met een uitgestreken gezicht de krant te lezen. Je moet maar durven. Mijn volgende actie: Lianne bellen om te vragen of ze Rob kaal scheert. Lekker kort en fris.