Wieke betrapt zichzelf op een kort lontje. Deels door man Rob, maar het is de buurvrouw die haar uiteindelijk een rotdag bezorgt...

Elke dag komen hier dozen binnen met dingen erin. Heb ik eindelijk onze tafel leeg zodat ik ‘m kan optutten met bloemen, staat-ie wéér vol met zeker zes stomme dozen. Om de dag breng ik ons papier naar de container. “Wanneer hou jij op met dingen bestellen?”, vraag ik Rob beleefd. “Jij wilde toch een andere lamp boven de keukentafel?”, antwoordt hij. “Jij wilde toch dat ik er leuk bij loop in een nieuwe broek omdat je mijn oude vreselijk vindt? Jij wilde toch een nachtkastje? Jíj wilde toch…”

Oké, hou maar op. Klopt. Ik wilde een andere lamp, omdat we altijd onze kop stoten aan wat er nu hangt. Maar nu heeft hij een soort omgekeerde wokpan laten komen. In een joekel van een doos, waarin iemand kan wonen. Hij heeft een broek besteld van Mr. Marvis. Je weet wel, van die reclame van jolig in het rond dartelende kerels in een nette korte of lange broek. Ze springen van een rots, of gewoon dom in de lucht, of op een bed. Ze doen nooit normaal en het is van een irritante, geforceerde blijheid. Die broek zit uiteraard ook in een doos.

“Ik ga ze nu allemaal wegbrengen”, zeg ik. Ik gooi zes dozen het huis uit en trap ze op ons garagepad in elkaar. Dat lucht erg op. Een voorbijgangster blijft staan en zegt: “Nou nou, kan het misschien wat minder?”

Rotdag

Huh? Hoezo? “Uw gestamp komt nogal kinderachtig over”, zegt ze ijzig. Tssss. Als u er last van heeft, loopt u toch door?”, adviseer ik. Dat doet ze niet, ze blijft staan. Ze moet wel, want ze zit vast aan een hondenriem en aan die riem zit een grote hond, die zijn poot optilt en een uitbundige plas tegen ons hek doet.

“Door uw soort mensen,” vervolgt mevrouw, “is de container altijd vol!” Alweer tssss. Ik maak ze toch plat? En ‘mijn soort mensen’? Wat een troela. Een en al ijskoude kilte. “Door uw hond roest mijn hek!”, wijs ik naar haar plassende huisdier. “Fijne dag verder”, zegt ze koel, als Pluto uitgeplast is. Ik vermoed dat zij zelf ijsklontjes plast, kan haast niet anders. Dat ‘fijne dag verder’ wordt soms gebezigd door mensen die eigenlijk hopen dat je een rotdag hebt.

Dat is gelukt. Ik heb een rotdag. Als ik al het karton in de auto heb geladen, ga ik naar binnen en daar vertelt Rob dat ze over twee weken de badkamer komen verbouwen en dat dit drie weken gaat duren. Luxeprobleem, want hoe fijn is het dat we een nieuwe badkamer krijgen? Maar na vier maanden verbouwen, rommel, stof, soep en gebakken eieren cateren, ben ik het spuugzat. Hou maar lekker, die badkamer. Dat wil ik zeggen. Zeg ik natuurlijk niet, want dat is verwend geblaat.

Mopperkont

Ik breng het kartonweg. De container is gelukkig nog niet vol. En daarna loop ik even door naar de zee, altijd rustgevend. De golven rollen af en aan, zoals ze dat al miljoenen jaren doen. Ach, als het weer een beetje meezit, kan ik toch elke dag op het strand gaan zitten als ze de badkamer komen slopen? En regent het, dan neem ik mijn laptop toch mee naar De Zeemeeuw?

“O ja,” zegt Rob als ik thuiskom, “zo handig, ze komen de trap schilderen als de badkamerjongens weg zijn en dat duurt een week.” Hij vindt dat handig. Hij vindt dat écht. Zou ik ook mogen logeren bij De Zeemeeuw? Een hele maand? Had ik nou die doos van de lamp maar bewaard. Dan kon ik daarin wonen. Nou, tot volgende week. Groeten van deze mopperkont met korte lont.