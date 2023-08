Wieke: “Een berg herinneringen aan Tineke Beishuizen buitelt door mijn hoofd”

Tineke is vertrokken. Ze komt nooit meer terug en wat baal ik daarvan. We wisten al een poos dat beter worden er niet meer in zat. Typisch Tineke om te besluiten dat ze zou afzien van behandelingen en dat ze fijn in haar eigen huis zou blijven tot ‘het’ zover zou zijn.

Tineke Beishuizen (1938-2023). Beeld Libelle

Een berg herinneringen aan Tineke buitelt door mijn hoofd. Ik leerde haar goed kennen tijdens de eerste Libelle Zomerweek in Apeldoorn. We deelden een leesbril, we konden onze eigen columns, die we daar om beurten voorlazen, op het laatst niet meer horen, maar het moest toch klinken alsof we ze zelf nog enig vonden. “Voor al deze vrouwen is het de eerste keer”, zei Tineke, “dus denk erom, Bies, leuk op toon en zo!”

We noemden elkaar tijdens die eerste zomerweek Bies en Beis en dat bleef zo. Wij verhuisden allebei in dat jaar. Zij naar Doesburg, ik naar Broek op Langedijk. “Schrijven jullie daar eens samen over?” verzocht de toenmalige hoofdredacteur. Dat deden we. We overlegden per fax – volgens Tineke het petroleumstelletje onder de communicatiemiddelen. Vervolgens verdween die reportage op de plank. Daar ligt hij waarschijnlijk nog steeds. Misschien te veel melig geouwehoer? Zo dachten wij zelf.

Wieke en Tineke met Pien Ankerman op de Libelle Zomerweek. Beeld Libelle

Er kwam een speciale Libelle met Tineke en Wieke in de hoofdrol. “Jullie mogen naar een verwenboerderij”, zei de redactie, heel opgetogen. Wij belden intensief met elkaar en lagen dubbel om de verwenboerderij, die absurde associaties bij ons opriep. De dag viel wat tegen, want het ging om de foto’s, helaas niet om uitgebreide massages. Tot Tinekes ontzetting moesten we champagne drinken in een schuimbad. “Nooit van mijn leven”, verkondigde ze. Mij kon het niet schelen en ik probeerde haar over te halen: “Die fotograaf heeft wel vaker blote vrouwen gezien, spring er in joh!” Tineke hield voet bij stuk. “Ga in een leuke badjas op de rand zitten met een glas champagne?”stelde de fotograaf voor. De leuke badjas kwam, de glazen met bubbels kwamen en die dronken we leeg. Je moest toch wat? Zij op de rand, ik in het schuim. Het was een wonderlijke dag en toen het klaar was, trakteerden we onszelf op een diner vol foute dingen en lachten we ons tranen.

De beruchte foto in (en naast) het bubbelbad. Beeld Libelle

De speciale Libelle met Tineke en Wieke als gasthoofdredacteuren. Beeld Libelle

Libelle lanceerde als eerste vrouwenblad een website en onze discussierubriek met lezers was een succes. Om en om plaatsten we, jarenlang, een discussiestuk. Tinekes stukken waren altijd hecht doortimmerd. Die van mij ontaardden soms in gezwam. Dan belde Tineke mij met: “Wat maak je me nou, Bies?”

Libelle-columnisten Hans Verstraten (1958-2020), Tineke, Wieke en presentatrice Pien Ankerman. Beeld Libelle

Ik ben blij dat Alex Verburg en ik een paar maanden geleden nog een prachtige middag met haar beleefden. Drie uur lang lachen als vanouds en herinneringen ophalen met Tineke, die tevreden in bed lag. “Ik ben niet bang om dood te gaan”, zei ze toen. “Ik weet dan toch niets meer en hoe kan ik nou bang zijn voor niets?” Ze had zich verzoend met wat zou komen, berustend en blij met de zorg van haar Jan.

Gisteren liepen we met Tineke mee, naar haar graf. Zo jammer, dacht ik, terwijl ik een handje aarde op haar kist liet vallen, dat we nu al haar geestigheid en spitsvondigheden, haar liefde voor toneel en boeken, haar vele talenten, en bovenal haar onvoorwaardelijke vriendschap en liefde voor het leven, met haar moeten begraven. Voorbij. Zolang ik zelf leef, zal ik met een warm gevoel aan haar terugdenken. Wat ik na de begrafenis deed? Haar mooie boek Het huis op de heuvel, vol verhalen als schilderijtjes, herlezen en troost vinden in de woorden die ze naliet.

Dag lieve Beis!

Tineke Beishuizen Beeld Libelle