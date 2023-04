Wieke: “Elke tandarts keek bewonderend in mijn mond. Ik scoorde punten met die muil vol goud’’

Het brengt iets spannends met zich mee, naar de tandarts gaan. Wieke gaat ernaar toe en vraagt zich af of ze een implantaat nodig heeft voor een gevoelige voortand.

Mailtje van de nieuwe tandartsenpraktijk: ik mag een afspraak maken. Mág. Vroeger, pakweg 65 jaar geleden, belde onze tandarts mij op met de mededeling dat ik moest komen. Móést. En rap een beetje. Dat waren nog eens tijden.

Ik was dol op die tandarts. Grappig, streng, en toch aardig. Kom daar maar eens om bij de meeste mannen. (Rob is er ook zo eentje, gsa = grappig, streng, aardig: dit moet ik even melden, voor het geval hij ineens meeleest, soms doet hij dat). Onze tandarts van toen: hij begon met tandenpoetsles, want dat deed ik volgens hem fout. Hij restaureerde mijn gebit op mijn 25ste en fabriceerde dertien beeldige, gouden inlays. Gelukkig sprong mijn vader bij, want ik kon dat nooit betalen. En mijn vader voelde zich schuldig, omdat hij de eerste twaalf jaar van mijn leven niet op mijn gebit en poetsgedrag had gelet. Elke volgende tandarts keek altijd bewonderend in mijn mond en allemaal zeiden ze: “Zulk vakwerk zie je tegenwoordig niet meer.” Ik scoorde echt punten met die muil vol goud. Mijn leerlingen wilden ze van dichtbij zien en in Zambia werden ze er ook wild van. Als ik voor al dat gegluur een toegangsprijs had gevraagd, had ik die inlays gemakkelijk zelf kunnen betalen.

Een halfjaar geleden schreef ik ons in bij de nieuwe praktijk. Het zou zeker vier maanden duren voor we een echte afspraak konden maken, met eerst een intakegesprek, zei de assistente. Personeelsgebrek en zo. Zoals overal. Ik vraag me vaak af waar al die mensen zijn, die voorheen banen hadden. Gevlucht? Dood? Geen zin meer? Gepensioneerd? Maar nu mag ik iets afspreken. Ik heb er een behandeling bij bedongen, omdat ik last heb van een gevoelige voortand en ik denk daar een gat te voelen. De twee weken voordat ik mag komen, droom ik regelmatig dat mijn tand eruit moet. Er moet een implantaat komen, waarvoor er eerst in mijn kaakbot geboord moet worden om aldaar versteviging voor dat eventuele implantaat te rooien. En dat doet in mijn dromen heel veel pijn. In het echt eveneens, wist een vriendin, en ze zei ook dat het minstens zoveel pijn in je portemonnee doet.

Met lood in de schoenen ga ik naar de intake. De praktijk is gehuisvest in een bloedmooi pand. Kunst aan de muur, lekkere zitjes, mooie planten. Ze doen hier vast veel implantaten. Ik stel me in op het trekken van de tand en een verwijzing naar de kaakchirurg, voor het verzamelen van nieuw bot. Even de kiezen op mekaar is niet aan de orde. Open moet mijn mond. En ja hoor, de nieuwe tandarts – type ideale schoonzoon – kijkt bewonderend naar binnen: “Goh, dit zie je nooit meer, wat word ik hier blij van!” Dan gaat hij foto’s maken en constateert dat ik nergens gaatjes heb. “Maar die gevoelige plek dan?” vraag ik, voor zover ik kan praten met een watje in mijn mond. “Blootliggende tandhals, en die los ik even op.” Opluchting alom. Nu ben ik ook blij, net als hij bij het bezichtigen van mijn inlays. Wat hij doet, weet ik niet, maar de gevoeligheid is weg. Hoe maakt een mens zichzelf gek? Zo dus: je veel zorgen maken om niets en vervolgens naar dromen. Oliedom. Maar ik ga nu bedenken wat voor spannends ik ga doen met het geld dat ik niet aan een implantaat hoef uit te geven.