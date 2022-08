Wieke: “Geef mij een familie die NU maandverband nodig heeft, en ik regel het”

De bedragen die we uitgeven aan tampons en maandverband kunnen flink oplopen. Voor sommige mensen is dat niet te betalen. Wieke staat klaar om ze te helpen.

Gratis maandverband voor meisjes en vrouwen die het niet langer kunnen betalen? Ik dacht eerst: moet dat? Maar ik heb gemakkelijk praten. Ongesteld worden is niet meer aan de orde en al wás ik het elke dag, dan zou ik tampons gewoon kunnen betalen.

Ik denk terug aan de meisjes die ik ontmoette in Nepal, tijdens een trip met Simavi. Als ze ongesteld waren, moesten ze dag en nacht in de stal bij de koeien bivakkeren tot het over was. En zich in de tussentijd wassen mocht niet. De keuken was verboden terrein en eten werd in die stal gebracht. Simavi werkt samen met lokale stichtingen in Nepal (en elders), om vrouwen zo ver te krijgen dat ze afscheid nemen van die middeleeuwse toestanden. Ik sprak met een jonge vrouw (toen 18, en sinds haar 12e had ze tijdens haar menstruatie in die koeienstal moeten slapen) die ervoor had gevochten om haar moeder ervan te overtuigen dat ze gewoon in haar eigen bed kon slapen en zich buiten zou kunnen wassen. Ze was nu zo ver dat haar ouders dat goed vonden, maar de keuken was nog steeds verboden terrein. Stapje voor stapje. De botte bijl werkt niet bij deze eeuwenoude patronen. Zeker niet in een omgeving waar onderwijs nog niet is doorgedrongen. Veranderingen moeten van binnenuit komen, maar een steuntje in de rug voor deze vrouwen is hard nodig, en daar kwam Simavi in beeld.

In Zambia ontmoette ik een Engelse, die maandverband naaide, met goed absorberend inlegmateriaal van bamboe. Ze leerde het de vrouwen in haar buurt en dat werkte als een olievlek. Iedereen wilde ze hebben. Tien stuks, van vrolijke stofjes, in een stoffen etui. Ik kocht er een aantal en gaf ze aan meisjes in mijn eigen omgeving, van wie ik wist dat ze school verzuimden als ze ongesteld waren. Die dingen werkten prima. Eén meisje vond het gênant om ze na het wassen in het openbaar buiten te laten drogen. Maar daarvoor was dat etui, daar kon je ze in stoppen en het geheel aan de lijn hangen. De bijna altijd aanwezige zon zorgde ervoor dat de boel binnen de kortste keren droog was.

In Schotland krijgen vrouwen binnenkort gratis maandverband. Hoe bepaal je wie ervoor in aanmerking komt? Ik zit te denken hoe we het in Nederland zouden kunnen oplossen. Ik vermoed dat de meerderheid van onze bevolking er geen boterham minder om eet als er twaalf extra pakken maandverband en/of tampons per jaar in de winkelkar meegenomen worden. Het moet wel goed geregeld worden.

Hoe? Scholen inschakelen? De voedselbanken? Daar weten ze wie er armlastig zijn, als het goed is. Ik wil dit niet doen door geld over te maken, ik wil die spullen kopen en ervoor zorgen dat ze rechtstreeks terechtkomen bij een gezin waar het nodig is. In een familie met een moeder en drie dochters tikt maandverband behoorlijk aan. Wachten tot er eindelijk iets gebeurt vanuit de overheid? Afgelopen dinsdag keek ik naar het debat in de Tweede Kamer, dat alle kanten uitvloog. Waar is de daadkracht terwijl de koopkracht keldert? Je moet ergens beginnen. En die overheid? Zucht. Dan gaat dat geld langs zoveel loketten, met zoveel regeltjes, dat vrouwen en meisjes die het nodig hebben allang in de overgang zijn, voordat het in hun portemonnee belandt. Meiden die niet naar school gaan omdat ze ongesteld zijn? In Nederland? Geef mij een familie die NU dringend maandverband nodig heeft, en ik doe meteen mee.