De auto van Wieke is gelukkig weer gemaakt, maar het zit nog steeds niet allemaal mee: wanneer de vijver wordt gerepareerd, mist er weer een deeltje..

Hoera. Onze auto is gemaakt en staat met een nieuwe versnellingsbak klaar in Harderwijk. Alleen wéér naar Harderwijk, ik moet er enorm van zuchten. In die vervelende, stugge dinky toy die we als leenauto meekregen.

Verwend gedrag, ik moet blij zijn dat er een vervangende auto wás. Ik moet nog zoveel en omdat ik stapelgek word van al die mensen in huis die steeds op onverwachte momenten iets komen doen, zegt Rob, de engel: “Ik ga wel naar Harderwijk!” Dit om te voorkomen dat ik een stresskip nadoe. Het vooruitzicht lokt: even niemand in huis die wel of niet iets doet, wil of kan. Een rustige, mensloze dag is wat ik nodig heb. Rob is net weg en daar komt de bus van de tuinmannen de oprit op. Ze komen de vijver installeren. Dat zouden ze eergisteren doen, maar ja, personeelstekort hè? Ik zou me bijna schamen, omdat ik bij de vergrijzende massa hoor, die lui op de krent zit. Al heb ik er niet om gevraagd om in 1948 geboren te worden. Je kunt als ei niet tegen die miljoenen aanstormende zaadcellen zeggen: ga even een blokje om. Ik pas! Je legt het af als ei, je moet wel. Wij zijn allemaal toevalstreffers. Ook jullie ja, die dit lezen.

De mannen gaan aan de slag met de vijver. Helaas, er ontbreekt een onderdeeltje. Straks komt er weer iemand, zeggen ze, om daar iets mee te doen. Mits het onderdeeltje er is. Je weet het niet hè, met die blokkades van de boeren. Oké, dáág, en nu uit mijn haar graag! Ik installeer me in de tuin achter de laptop, met koffie. Komt de man van het kapotte ventilatiesysteem ineens omlopen: “o, dat ziet er goed uit, lust ik ook wel!” Hij heeft nu tijd om een pijp op het dak te vervangen en zijn maat bij zich, die ook koffie wil. Na de koffie – bij mij aan tafel – gaan ze naar het dak. De maat komt nog even, al jolig knipogend, terug: “Mevrouw, ik hoor een jammerklacht!” Huh? O shit, het is een grap. Hij ziet dat mijn oleander op de overloop droog staat en die moet water. “Straks!” zeg ik, “ik ben nu bezig!” Ik heb mijn vingers nog niet op het toetsenbord of de bel gaat. Een leuk schoolkind, dat laatst met lootjes aan de deur kwam. Ik heb iets gewonnen! Te gek, want ik win nooit iets. Een placemat met een brug erop. Die had ik nog niet.

Terug naar de tuintafel. Zowaar, een kwartier rust. Appje van zoon, met een foto waarop hij onder een paraplu staat, met zonnebril op en als tekst: ‘WAT doe ik hier?’ Ik weet het niet. Oefenen voor een komende Mary Poppins auditie? Nee, hij heeft twee babymeeuwen in de achtertuin en de moeder is heel agressief. Zoon durft zijn kinderen niet in de tuin te laten en nu moeten die babymeeuwen verjaagd worden via de schuur naar de voortuin, waar moeder ze kan blijven voeren. Ze kunnen nog niet vliegen. Of ik kan helpen? O nee, hoeft niet, de buurman komt al. Maar ik ben natuurlijk helemaal uit de focus, voor zover ik daar in zat. Zal ik even gaan kijken? Nee! Flink zijn.

Het zit gewoon niet mee, er zijn duistere krachten aan het vibreren om te voorkomen dat ik kan doorpakken met wat ik moet doen. Daar hebben we de man met het nog missende onderdeeltje voor de vijver. Tegen vijven is iedereen opgehoepeld en heb ik niets af. Al die mannen wel, dat is meegenomen. En de oleander op de overloop? Die straalt en heeft, hoe aandoenlijk, water gekregen van de grappende dakman.