Wieke: “Het zweet breekt me uit. Hoe tover ik die koala tevoorschijn?”

Wieke past een avond op haar kleinkinderen en moet heel wat uit de kast halen om het ze naar de zin te maken.

Zoon en schoondochter gaan naar de film Barbie. Kleindochter (4) wil mee. Waarom papa en mama naar een kinderfilm gaan, vraagt ze snikkend, nadat haar ouders zijn vertrokken. Leg maar eens uit dat Barbie geen kinderfilm is. Opa weet raad. “Zal ik een filmpje op de televisie zoeken?”

Nog nasnikkend zit ze op mijn schoot naar Paw Patrol te kijken. Voor degenen die niet bekend zijn met deze helden: katjes die in geüniformeerde types veranderen en miraculeuze reddingen uitvoeren. Zo moet er nu een ei worden gered. Een kip, huisdier van een deftige mevrouw, zit genietend op dat ei, maar dat mag niet van mevrouw. Kip moet mee naar huis in een gezellige tas. Er wordt niet gebroed. Dat ei ziet zijn kans schoon en rolt de wijde wereld in. De Paw Patrol redt het ei met gevaar voor eigen leven. Uiteindelijk komt het goed. Dan denk je dat er een kuikentje in dat ei zit, maar er komt een krokodil uit. Wat zal die kip op haar neus kijken. Alleen krijgen we haar teleurstelling niet te zien. Kleinzoon, twee jaar, vindt het een geweldige film: “Heel leuk ei!”

Na het eten breng ik ze naar bed. Ze hebben als ritueel dat ze boven het zandmannetje mogen kijken, in het grote bed. Wij kregen dat zandmannetje nooit tevoorschijn op die ingewikkelde televisie, dus ik pas nu alleen op als dat vermaledijde ventje met zijn zand niet hoeft. Als alternatief bedenk ik een verhaal over een zandmannetje en ik vlecht het krokodillenei er doorheen. Dat vinden ze waanzinnig spannend. Ik ook, want hoe moet dit aflopen? Weet ik veel? De plot krijgt gaandeweg vorm. Met een cliffhanger. “Veel te kort”, vindt kleindochter. “Volgende keer vertel ik verder, maar nu naar bed.” Kleinzoon laat zich lief instoppen en zegt, nogmaals, heel tevreden: “Ei was leuk!” Het bed van kleindochter ligt afgestampt met knuffels, poppen en dekentjes, om iedereen lekker te laten slapen. Maar zonder koala? Geen denken aan. Tranen. Zoeken. In het hele huis is geen koala te vinden. Na een half uur heb ik er genoeg van en zeg: “Lieverd, ik ga nu eten met opa, en daarna ga ik verder met zoeken en als ik hem vind, breng ik hem!” Dit in de hoop dat ze in slaap valt.

Om negen uur huilt ze dikke tranen. “Mijn koala is zo lief en nou is hij alleen!” Ik denk aan de tv-serie over grote gezinnen met negen kinderen. Stel dat die allemaal tegelijk hun koala’s kwijt zijn? Dat gun je geen enkele koala. Het zweet breekt me uit. HOE tover ik die koala tevoorschijn? Een appje naar de bioscoop? Nee. Ze zijn voor het eerst in jaren naar de film. Ik vertel een verhaaltje, over de koala die stiekem met papa en mama is meegelift in de auto en dat het beest nu doodleuk naar Barbie zit te kijken en daar niets van snapt, omdat het een grote-mensenfilm is. Daar moet ze om lachen. Met de belofte dat papa straks de koala bij haar in bed zal leggen, gaan de oogjes eindelijk dicht. Pffff! “Ach, die koala zit nog in haar rugzakje”, zegt schoondochter, als ze thuiskomen. “Zeg wel dat het beest mee is geweest naar Barbie”, zeg ik. Want mijn kleindochter moet mij kunnen vertrouwen natuurlijk. Het volgende verhaaltje voor het slapen gaan? Ik denk over het zandmannetje en een horde slapende koala’s en hun eigenaressen die, net als Doornroosje, honderd jaar slapen. Te veel zand in de oogjes.