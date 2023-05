Wieke: “Iemand vindt dat ik uit solidariteit ook mijn broek moet uittrekken”

Wij zijn jarig, tien dagen na elkaar, maar we vieren dat tegelijk. Vorig jaar kwam het er niet van, maar nu gaan we los: lunch in de tuin met onze broers en zussen

Rob wil pastinaaksoep met zalmsliertjes maken, een tussendoortje van forelmousse, en pasteitjes. Ik doe altijd alle boodschappen. Doen we het samen, wat Rob erg leuk vindt en ik niet, dan duurt het vijf keer zo lang. Ik zoek me, tijdens mijn efficiënte gesjees langs de schappen, wezenloos naar Rob met de kar, en vind hem meestal terug bij de afdeling lampen en stofzuigerzakken. Die we niet nodig hebben. Dus daarom… enfin, ik ga het niet nog omstandiger uitleggen, dan wordt het zeuren, al is dat af en toe best lekker.

Bij ons op de wc hangt deze plaat uit het Volkskrant Magazine: een man en een vrouw. Hij zegt: ‘Wil je er over zeuren of wil je het oplossen?’ En dan antwoordt zij: ‘Zeuren’. De plaat was confronterend genoeg om een plaats op onze wc te verdienen. Voor zeurende bezoekers natuurlijk. Ik zeur nooit, tenzij een urgente situatie erom vraagt. Terwijl Rob staat te kokkerellen, richt ik vast de tuin leuk in. Twee tafels. Kleedjes en bloembakken erop en kussens in de stoelen. Ik hang nog een was op het rek en goh, wat ben ik toch een organisatorisch genie. “Het gaat niet regenen”, zeg ik tegen Rob, “dus alles kan vannacht buiten blijven.” Dan dénk je dus, dat hij dat hoort, omdat hij “ja” zegt.

De volgende ochtend, tegen koffietijd, zijn we klaar voor de gasten. Die komen zowaar op tijd én tegelijk. “Ga lekker buiten zitten!” zeg ik, en schenk de koffie in. Dan: buiten veel gegil en gelach. Zo hard, dat ik ga kijken. Vier van de twaalf gasten, die waren gaan zitten, hebben nu een kletsnat achterwerk. En mijn was op het rek is ook kleddernat. Hoe kan dit? Het zou toch niet gaan regenen? Nee… maar schattebout heeft gisteravond in zijn oneindige wijsheid de sproei-installatie ingesteld op 6 uur ’s ochtends. Ik kan nu natuurlijk gaan zeuren over wie zoiets achterlijks doet als alle tuinstoelen met kussens buiten staan. Dat doe ik niet, ik wil het oplossen.

De zon schijnt, dus op zich kunnen die broeken uit en zullen ze zo droog zijn in de zon, met een beetje zeewind. Nu hebben wij allebei familieleden die er niet mee zitten om zolang in hun onderbroek te wachten tot de boel droog is. Op het gras liggen nu de natte kussens in de zon en in de stoelen zitten vier gierende broers en zussen in hun onderbroek. Iemand vindt dat ik uit solidariteit ook mijn broek moet uittrekken, maar ik heb die sproei-installatie niet aangezet. Spreek daar de dader lekker op aan. Dat is het genie dat niet heeft geluisterd toen ik zei dat alles ’s nachts buiten kon blijven staan. Waarop hij ook nog eens “ja” zei. Als iedereen weer naar huis is, zegt de dader: “Wel weer een foute actie van jou!”

VAN MIJ? Hallo zeg. Kijk, en dit is nou zo’n situatie die niet om een oplossing vraagt, maar om een forse zeurpartij.