Wieke: “Ik drink me naar de honderd jaar met gemberthee”

Wieke Biesheuvel heeft genoeg tips gehoord over hoe je gezond blijft en wel honderd jaar oud kunt worden. Maar zijn die vieze drankjes het wel waard?

Om gezond te blijven, moet je veel dingen wel of juist niet doen. Van wie? Van al die beroepsgeitenbreiers op gezondheidsgebied. Als je doet wat zij propageren, word je honderd.

Wil ik dat? Honderd worden? In de Volkskrant staan elke week interviews met honderdjarigen. Lieve, wijze, soms recalcitrante mensen. Bijna allemaal zijn ze tevreden met hoe hun levens zijn verlopen. Als je zo honderd wordt, en tevreden terugkijkt, dan wil ik het ook wel. Maar door die voedingsadviezen weet ik niet meer wat je wel of niet zou moeten doen. Geen brood, pasta, rijst en piepers? Geen vlees? Geen wijn, liever een bietensapje? Of zuurkoolsap, goed voor je darmen?

Ho ho! Mensen, doe het niet, dat zuurkoolsap. Tenzij je het geen punt vindt om een dag misselijk in bed te liggen met knallende hoofdpijn, en tien keer heen en weer te moeten strompelen tussen de wc en je bed. Het is al dertig jaar geleden dat ik een fles zuurkoolsap kocht bij de reformwinkel. Waarom? Omdat een vriendin zei dat ze daar veel baat bij had gehad. Schone darmen. Wie wil dat nou niet, schone darmen? Of mijn darmen er schoon van werden weet ik niet, hoe controleer je dat? Met je vinger langs de plinten kan niet in die regionen. Die vriendin zei dat je zoiets voelt. Zij was er zelfs van gaan huppelen, terwijl ze dat nooit deed. Zó licht voelde ze zich en zo gereinigd.

Toch trapte ik er weer in: bij de super lagen schattige potjes met gember- en kurkumashots in een bak. Die shots doen nobele dingen voor je immuunsysteem, had ik gelezen. Best lekker, maar peperduur, daarom nam ik er twee en dan kun je het net zo goed niet doen. In Nepal, waar ik ziek werd, knapte ik meteen op van glazen gemberthee, vermengd met citroensap en honing. Nu maak ik dat zelf. Geen idee hoe je kurkumasap moet maken, dus ik houd het op de gember. Je moet het leven niet te ingewikkeld maken en die gember kan ik nét aan.

In Frankrijk ontmoette ik een man die 95 was, en al zijn hele leven dronk hij knoflook met citroensap en honing. Elke ochtend op zijn nuchtere maag. Hij tuinierde met het tempo van een jonge god en, best belangrijk, hij had zijn eigen tanden en kiezen nog. Nooit een gaatje gehad, beweerde hij. Ik was toen 23 en had – letterlijk - al een complete renovatie met de waarde van een cabrio achter de kiezen. Zijn oma was 101 geworden, zijn moeder en een heel blik tantes ook. Dankzij de knoflook met citroen, vertelde hij. Ik heb het ook een poosje ingenomen, totdat ik van leerlingen te horen kreeg: ‘Juf, u meurt uit uw bek!’ Dat wil je niet. Die leerlingen, dat gaat nog. Maar een verovering in de kroeg? Beter van niet. Toch denk ik dat het bij die Franse oudjes een genenkwestie was.

Zou je ook die knoflook, honing, gember en citroen met elkaar kunnen laten fuseren, zodat je een supergezond shotje schept?

Tussen de vorige zin en deze ligt een uur. Omdat ik het meteen wilde proberen. Niet te hachelen! Alweer: doe het niet. Wat dan wel? Laten we maar gewoon doen. Al die honderdjarigen aten heel normaal. Maar het pure gembershotje met honing en citroen houd ik erin. Zonder knoflook.