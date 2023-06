Wieke: “Ik heb bijna een motorrijder op de motorkap, die een middelvinger opsteekt”

Wieke is op weg naar de Dordogne, maar daarvoor moet ze eerst het centrum van Parijs zien te overleven.

Vakantie. We gaan naar de Dordogne, naar een plek waar we al sinds 2000 zo nu en dan komen. We zullen om beurten twee uur rijden.

Toch hebben we het niet goed uitgevogeld, want ineens zitten we vlak bij Parijs en nergens is een plek waar ik veilig kan stoppen om te ruilen met Rob. Voor, achter, links en rechts– nog net niet boven me – flitsen motorrijders voorbij. En wat ik háát… Navigatie-Nel zegt iets en dan zegt Rob óók iets. Als Nel rechts zegt, doe ik dat dus, en dan roept hij dat ik zo Parijs in rijd en dat ik links had moeten afslaan. Hij heeft helaas gelijk, maar ja, ik zit achter dat stuur en Nel zal toch wel weten wat ze doet? “Je moet NU naar links, terug naar de Périphérique”, zegt Rob. Hóe dan? Niemand denkt: die Nederlandse mevrouw laten we er eventjes door. Iedereen wil snel naar huis. Dus ik zit alweer op een verkeerde weg. In een dijk van een file. Overal stoplichten. Nergens strepen op de weg. Iedereen doet maar wat. We zitten nu onmiskenbaar midden in Parijs.

Hoe kom ik hier in vredesnaam uit? Oehoe, Nel?? Die doet even iets voor zichzelf, want ze oppert allerlei voorstellen die niet kunnen. “Kalm blijven!” spreek ik mezelf in stilte toe. Maar als Nel en Rob voor de zoveelste keer iets tegelijk zeggen, houd ik me niet meer in: “Als jullie allebei simultaan iets roepen, weet ik het niet meer en ik heb dit dus nooit eerder gedaan hè, in deze afschuwelijke stad rijden.”

Nel houdt zich wijselijk koest. “Ik zeg al niks meer!” zegt Rob chagrijnig. “Je moet meekijken en niet gelijk met haar iets anders zeggen!” schreeuw ik. Weg kalmte. We komen hier nooit meer uit. Verdoemd ben ik. Tot het morgenochtend vroeg hier in de rondte rijden tot al die Fransen eindelijk naar bed zijn. We hebben een hotel buiten Parijs geboekt. Dat kunnen we schudden. Dag glas wijn.

“En nu écht naar links!” zegt Rob. “Nu nu nu!” Bijna een motorrijder op de motorkap, die een middelvinger opsteekt, maar hopelijk zitten we eindelijk op de goede baan. Hoera in de gloria: borden. Bordeaux. Die richting moeten we op. Als ik doe wat Nel wil, komen we waarschijnlijk vanavond weer in Noordwijk uit en begint het hele circus opnieuw. Zowaar, we gaan goed. Na nog wat files en werkzaamheden aan de weg, komen we, uren later dan gepland, bij het hotel aan. Ik sta nog te trillen op mijn benen. Eerst eten. En wijn. “Doe maar een fles”, zeg ik tegen de ober. “Is dat wel verstandig?” vraagt Nel, o nee, Rob. Héél verstandig zelfs. En dan tol ik mijn bed in. Total loss.

De volgende dag rijden we door. Hoe verder zuidwaarts, des te stiller het wordt, qua verkeer. We arriveren ruim op tijd bij het huisje, waar de rust ons omarmt. Zingende vogels, kwakende kikkers, wat een verademing. Over een paar weken moeten we terug. “Eén ding”, waarschuw ik, “we gaan niet meer over Parijs, ik vertik het!” Ik heb minstens tien botsingen vermeden en voorkomen dat zeker tachtig motorrijders zich te pletter reden op onze auto. Eigenlijk ben ik een heldin. En niemand die dat erkent. Nel? Die heb ik ontslagen.