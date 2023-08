Wieke: “Ik kan niet tegen smakken, kraken, snurken, hard ademen, slikken en snuiven”

De film Oppenheimer draait om acht uur in Noordwijk, vijf minuten lopen van ons huis. Dat is nog eens een gemakkelijk uitje. In de foyer moeten we even wachten tot de zaal open gaat en tot mijn ontzetting zie ik dat er volop popcorn wordt verkocht, in grote kartonnen vazen.

Waarom, o waarom moeten mensen meteen na het eten wéér iets nuttigen en dat in een bioscoop? Krijgen ze thuis soms niks? En het stinkt. “Je zult zien”, zeg ik tegen Rob, “dat ik weer zo’n popcornknauwer naast me krijg.” Ja hoor, bingo. Opvallend geërgerd naar de jongen kijken, die erbarmelijk smakt, helpt niks. Hij ziet het niet eens. Rob en ik ruilen van plaats. Ik kon erop wachten, op de twee lege stoelen naast ons komt ook een stel met zo’n joekel van een kraakvaas zitten. Dan begint de film. Met een paar enorme knallen. Dat overstemt het gekraak uit de popcornvazen tijdelijk. Ik verlies me even in het verhaal, maar dan komen er zachte fragmenten. Links, rechts en achter me wordt hoorbaar geknauwd en gesmakt. Moet je niet naar een bioscoop gaan, vervelende boomer, zullen jullie zeggen. En nee, ik hoef daar op zich niet heen, ik kijk net zo lief thuis. Maar Rob vindt een bioscoop zo leuk en in zijn eentje daar zitten vindt hij niet gezellig. Ik heb hier vast eerder gezeurd over mijn misofonie. Het niet tegen smakken, kraken, snurken, hard ademen, slikken en snuiven kunnen. Rob merkt het niet eens, ik altijd, dus nu zanik ik er toch over, want het zit me hoog.

Vorige week zaten we in het Concertgebouw. Daar muziek luisteren is mooier dan thuis, dus wil ik er wel heen. Achter ons zat een rij kwetterende Italianen, die door de zachte stukjes muziek heen ouwehoerden en daarbij hun kauwgom lustig, op volle sterkte heen en weer lieten rollen. Zelfs Rob werd het te gek en hij vroeg in het Engels of ze wilden ophouden met kwekken en ik voegde er vinnig aan toe dat het fijn zou zijn als dat kauwgom tenminste met dichte mond werd genuttigd. Het hielp. Ze vonden ons stapelgek, bleek in de pauze. Ze lachten ons uit en deden ons na, al zaten wij daar niet mee. Ik begrijp het gewoonweg niet, dat hinderlijke geknaag als je dicht op elkaar zit. Doe dat in je eigen tijd? Of in de pauze, die daar speciaal voor is? En praten tijdens een concert, moet dat? Ga naar de kroeg als je wil kletsen!

Het concert was top, de dirigent meesterlijk, een feest om naar te kijken. Opgaan in een mooi stuk muziek is heerlijk. De film was ontzettend goed en tegelijkertijd beklemmend, tot nadenken stemmend. Daarom mag van mij het hoorbare gesmak en gekraak, dat het plezier van anderen bederft, verboden worden. En dan hoeft het personeel na afloop niet het theater te ontdoen van de popcorn die overal op de grond ligt. Omdat iedereen met zijn mond open eet, valt er het een en ander uit. Je kunt in de bioscoop, als het zou moeten, van de grond eten. Smeerkezen.