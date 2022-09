Wieke: “Ik krijg het bijna aan mijn hart als het alarm in huis afgaat”

Rob, de man van Wieke, staat erop dat ze een alarm laten installeren. Vooral na het voorval bij haar ouders.

“Onthoud jij dat morgen de man voor het alarm komt?” is Robs vraag aan het ontbijt. Dat ontbijt nuttig ik graag zonder dat iemand iets zegt. Krijg je dit: of ik iets wil onthouden.

Dat alarm moet, zegt Rob. Ik vind het niet nodig, omdat we buren hebben die het meteen merken als er zou worden ingebroken. Aan de zijkant van ons huis hebben we een hoog ijzeren tuinhek, waardoor het ingewikkeld wordt om in de achtertuin te komen. Sinds er op klaarlichte dag werd ingebroken bij mijn ouders, doe ik alles hermetisch op slot. Mijn oliedomme vader had de garagedeur open gelaten. Echt wijd open, zo van: ‘kom gerust binnen hoor, en pik alle sieraden, mijn vrouw ligt boven in de zon op het balkon en heeft toch niets door!’ En dat gebeurde dus. Mijn moeder hoorde voetstappen, ging kijken en zag iemand wegrennen. Doodsbang vluchtte ze weer de kamer in, deed de deur met trillende vingers op slot en durfde er pas uit toen ze niets meer hoorde. Toen was haar sieradenkistje leeg. Woedend was ze op mijn vader.

De alarmman komt ook meteen alles aanleggen, meldt Rob. Mooi, dan ga ik in die tijd boodschappen doen. Mag niet, want ik moet erbij zijn, opdat ik geen verkeerde knoppen indruk. Daar is hij, met dozen vol spullen. “Eerst leg ik alles uit”, kondigt hij aan, “daarna moeten jullie aangeven welke vertrekken onveilig zijn, en vervolgens installeer ik de boel en leg dan wéér alles uit, want het is niet niks!” Het blijkt een hele wetenschap te zijn. Ik schiet in de ik-ben-er-wel-maar-eigenlijk-ook-niet modus. Zoals vroeger bij wiskunde. Als de les me boven de pet ging, deed ik alsof ik goed zat op te letten. Maar waar het toen om ging? Abracadabra. Zo gaat het nu ook. Als de man na drie uur weg is, laat hij een apparaatje achter met vier knoppen: deels inschakelen, helemaal inschakelen, uitschakelen en de paniekknop. Waarom krijgen we dat nu pas? Dit dingetje snap ik wel. Een kind kan de was doen. Maar helaas, als kind deed ik nooit de was.

Als ik de volgende ochtend beneden kom, loeit het alarm heel Noordwijk bij elkaar. Elke inbreker zou onmiddellijk de benen nemen. Ik krijg het bijna aan mijn hart. WAAR is het dingetje met de knopjes? Boven, bij Rob, die slaapdronken naar zijn bril zoekt. Zonder bril kan hij de knopjes niet vinden. O ja, ik heb de app op mijn telefoon (handig) en druk op uitschakelen. Waarom moet het alarm aan als we thuis zijn, vraag ik me ontredderd af. Hier zit ik nu, met hartkloppingen. “Omdat”, doceert Rob, “het voorkomt dat mannen met bivakmutsen op binnenkomen. Als ze naar binnen willen, komen ze binnen. Dat zei de alarmman toch? En”, vervolgt hij, “dan hebben ze duct tape bij zich en tie wraps, waarmee ze je gekneveld achterlaten in een kast.” Getsie. Ik herinner me een uitzending van Opsporing verzocht waarin dat zo was. Bijkomende mazzel: ik pas niet in een kast. Maar waarom ging het nu af? Omdat ik naar beneden ging zonder dat ik wist dat het alarm was ingeschakeld. Lekkere communicatie. Moeten we aan werken. Wat ik nu wél weet? Dat je echt eerder dood gaat van zo’n alarm.