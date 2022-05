Wieke: “Ik nam me voor om later, als ik ooit zelf moeder zou zijn, nooit te zaniken over Moederdag”

De moeder van Wieke had altijd hoge verwachtingen voor Moederdag, Wieke verlangt minder van haar kinderen.

Moederdag... mijn moeder vond dit een terechte dag, terwijl Vaderdag dat volgens haar beslist niet was. Dat was een uitvinding van de tabaks- en nieuwesokkenmaffia.

O wee als wij er niet aan dachten! Weinig kans, want ruim tevoren herinnerde ze ons er vast aan en zei verlekkerd: “Over twee weken is het Moederdag, dan ga ik de hele dag niets doen!” Het ging haar niet om de cadeaus, zei ze als Moederdag naderde, maar om de onzelfzuchtige gebaren. Klussen doen zonder morren. Op de Grote Dag kreeg ze van ons ontbijt op bed, en daarna nam ze beneden plaats op de bank met een boek en kwam er de hele dag niet af. Ik weet nog dat ik geen cadeautje had gekocht (zakgeld op), maar omdat ze altijd zei dat het haar niet om de cadeaus ging, dacht ik: een rondje opgewekt stofzuigen en klaar is Klara. Kreeg ik op mijn kop van mijn vader, die zei dat mijn moeder erg verdrietig was. Pffff.

Ik nam me toen voor om later, als ik ooit zelf moeder zou zijn, nooit te zaniken over die aanstaande Moederdag. Ik was blij met alle fröbels die ik kreeg van mijn kinderen. Niets doen op die dag? Echt niet. Lekker in de tuin werken leek me prima. Handenvol mest strooide ik in de borders. Zoon, toen 8 jaar: “Getsie mam, zit je daar zomaar met je blote handen aan? Op Moederdag?” Op school hoorden ze dat Moederdag iets bijzonders was. Thuis vroegen ze wanneer het eindelijk eens Kinderdag was en, zoals alle moeders, antwoordde ik dat het elke dag Kinderdag was.

Al ruim 42 jaar ben ik moeder, maar geen Moederdag-moeder meer. Dat wil ik niet. Onze kinderen zijn nu zelf ouders en ik gun het mijn dochter en schoondochters om fijn te niksen en blij te zijn met de fröbels. Ze hoeven ook niet langs te komen, dat is een inbreuk op hun eigen Moederdag. Ze moeten lekker thuisblijven en genieten van hun gezinnen.

Je bent en blijft altijd moeder, ook al zijn ze al veel langer het huis uit dan dat ze onder mijn vleugels zaten. Het dagelijkse zorgen is allang verleden tijd, al weten ze me te vinden als er een crisis is. Moederdag gaat zondag gewoon aan mij voorbij, omdat het bij de loop der dingen hoort. “Van mij krijg je niks”, zegt Rob, “want je bent mijn moeder niet.” Maar wedden dat hij toch bloemen koopt? Doet hij elk jaar. Net zoals hij elk jaar zegt dat ik niks krijg en wedden dat hij dan kookt? Doet hij ook elk jaar. Met een warme voorspelbaarheid.

En ik zal stilstaan bij de miljoenen moeders in oorlogsgebieden, die dagelijks wanhopen: “Hoe ga ik mijn kinderen te eten geven? Hoe bescherm ik ze tegen misdadigers die er niet tegenop zien om kinderen te vermoorden? Hoe moet ik in godsnaam verder, nu onze toekomst aan diggelen ligt, als er al een ‘verder’ is?” Ik zou al die moeders de kaart willen sturen die ik straks voor mijn dochter en schoondochters op de bus doe. Met voorop de tekst: ‘Best Mom Ever’.

Best mom ever kaart Beeld Wieke Biesheuvel