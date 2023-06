Wieke: “Ik schaam me postuum, want ik wist het niet meer”

De rust op onze plek in de Dordogne is een verademing. Ons huisje biedt uitzicht op een meer. Geen mens te zien en nog beter: ook niet te horen. Geen wifi, dus we beperken ons tot het hoognodige. Whatsappen met de kinderen, en met Astrid, een van mijn oud-leerlingen die hier ook op vakantie is met haar man. Door de jaren heen hebben we contact gehouden, maar we hebben elkaar al een halve eeuw niet gezien. Nu eindelijk een afspraak in Monpazier. Als we over het eeuwenoude plein lopen, hoor ik haar al roepen: “Hé! Juffie!” Daar is ze, een van mijn favoriete leerlingen. Die heb je als docent toch, je ontkomt er niet aan om de ene leerling leuker te vinden dan de andere.

Er zijn er bij voor wie tien rollen behang nog niet genoeg zijn, en je hebt degenen die altijd gezellig zijn, zoals Astrid. Haar zus was er eentje van die rollen behang, dus toen ik zag dat ik Astrid in de klas zou krijgen, dacht ik: in de gaten houden! Dat was overbodig. De zusjes verschilden in alles van elkaar. Ik scheelde toen een jaar of elf met mijn leerlingen. Al was ik in hun ogen oud, voor hun ouders was ik dat niet. Astrids moeder vond mij zielig, op mijn Amsterdamse zolderkamer. “Dan zei ze”, vertelt Astrid, “ach, dat kind, helemaal alleen op dat kamertje!” Zij vond het maf om te horen dat haar moeder mij “een kind” vond, want ik was toch haar juf? Ik had Astrids zus min of meer onder de duim, maar als zij de kolder in de kop kreeg, moest ze even uit beeld. Naar de gang of zo. “Kijk maar wat je doet”, zei ik dan, “kom terug als je weer normaal denkt te kunnen doen.”

Als we aan de koffie zitten, zeg ik dat het zo tof was dat ik bij haar thuis mee mocht eten en Astrid weet te vertellen dat ik daar, door een woeste Afrikaanse dans te demonstreren, op de leuning van hun bank viel. Die toen brak. Gênant! Ze hadden er vreselijk om gelachen. Haar vader repareerde de bank, wat nog een behoorlijke klus was. “Hadden wij eens moeten wagen”, grijnst ze, “dat geklooi op die bank, maar omdat jij het was, gaf het niet!”

Ik schaam me postuum, want ik wist het niet meer. Wat ik wel weet, is dat die eerste school waar ik lesgaf zo gezellig was, met aardige collega’s en rap gebekte, leuke leerlingen, op de enkele etterbak na. Al bleek zelfs de grootste dondersteen een goede inborst te hebben, als je wat dieper groef. Een school zoals een school hoorde te zijn: je was als docent verbonden met je leerlingen, je collega’s, de directie, de ouders en niet te vergeten de conciërge, die als een vader voor de kinderen en ons zorgde. De ene schakel kon niet zonder de andere. “Ik zet je fiets wel weg, schiet op, dan merkt niemand dat je te laat bent”, zei hij vaak tegen mij.

’s Middags, na onze afspraak met Astrid, kijk ik om me heen: een bosrijke omgeving waar alles lijkt te kloppen. Ik zie insecten die ik bij ons nooit zie. Salamanders, kikkers, vogels, vlinders, bloemen en bomen. Ze zijn op elkaar ingespeeld. Alweer: de ene schakel kan niet zonder de andere. Ik heb net het boek van Floortje Dessing uit: Heimwee moet je koesteren. Klopt. Heimwee naar vroeger… toen het allemaal beter leek te zijn. Heimwee naar een mooie omgeving… was het overal maar zo. Zou dat veilige gevoel ooit nog kans hebben om terug te komen, in deze steeds doller draaiende wereld?