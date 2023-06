Wieke: “Ik slaap er niet van. Als ze de jurk nou maar niet verknipt”

“Oma? Ik heb om tien uur een pashokje besproken bij Honneloeloe in de Haarlemmerstraat in Leiden”, appt oudste kleindochter. Ze krijgt van ons een jurk voor het eindexamengala en ik mag mee om hem uit te zoeken, samen met haar zus en mijn dochter. Ik ben zo trots op haar: net zestien, klaar met het vwo en toegelaten tot de studie diergeneeskunde. Ze sloeg wat klassen over en ziedaar: op naar de volgende fase. Geslaagd, al is het nog een verrassing met welke cijfers. Het verdient sowieso een mooie jurk.

Ik rijd naar Leiden en na het parkeren vraag ik een man naar de Haarlemmerstraat. “U moet zeker bij Honneloeloe zijn, waar ze ’s morgens al in de rij staan”, weet hij. Klopt. “Ze komen daar uit het hele land”, zegt hij, “maar je wil toch niet dood gevonden worden in zo’n jurk?” Nee, een galajurk zou hem niet staan en al helemaal niet als hij dood is, daar komen maar praatjes van. Ik noem hier expres de naam van de toko, want als je een betaalbare galajurk nodig hebt, moet het raar lopen als je die hier niet vindt. “Joehoe!” daar zijn mijn kleindochters met hun moeder. Bij de winkel staan tientallen mensen te wachten. “Drie jurken tegelijk, en meteen terughangen op dát rek als ze niet goed zijn”, wijst de winkelmevrouw.

Rekken vol glitter en glamour. Kleindochter trekt zeker vijftien jurken aan. Haar zus, die kijk op mode heeft, is streng: “Deze niet. Dan ben je net een zeemeermin. Die ook niet en dat circusding al helemáál niet!” Uiteindelijk blijft er een lichtblauw gewaad over, dat haar prachtig staat. Nog even appen met haar hartsvriendin. Deze wordt het. Hij is alleen te lang. “Hakken eronder”, zegt de winkelmevrouw. Ik zie het voor me: zij, wiebelend op hakken? Je kunt haar uittekenen in paardrijbroek, onderweg naar de manege - of ze komt er net vandaan. We vieren de aankoop met een lunch op een terras en we verzuchten alle vier dat we dit vaker moeten doen.

De avond voor het gala belt ze. Met beeld. Mijn dochter zit op de grond en probeert de jurk in te korten, het werd niks met die hoge hakken. O jee, sinds wanneer kan ze dat? Ik heb dat brok opvoeding laten liggen, omdat de interesse ver onder nul zat. Kleindochter geeft een verslag: dat de buurvrouw het zou doen, maar dat deze vanavond de jurk terugbracht met de mededeling: “Het lukt me nu even niet”. Terwijl het feest morgenavond is, en mijn dochter de hele dag moet werken. Dikke stress. Maar als de nood hoog is, kan een mens veel.

Ik geef per telefoon bijles: “Morgenochtend vroeg instrijkband halen bij de Hema.” Ik word uitbundig bedankt voor de peptalk, maar ’s nachts slaap ik er niet van. Hoe moet dat goedkomen! Een dochter die nog net een naald van een speld kan onderscheiden en voor wie ik nog steeds knopen aan moet zetten, in de weer met die jurk! Als ze ’m nou maar niet verknipt. Twee uur voor het galafeest losbarst, komt er een triomfantelijk appje binnen: dochter heeft het weten te fiksen: de jurk is voorbeeldig ingekort met dat instrijkband. Nog een paar uur later komen de foto’s: een beeldschone, blije kleindochter in haar gewaad, de lange krullen opgestoken. Ik moet ervan zuchten. De baby die voor het eerst een oma van mij maakte, gaat de wereld in. Ik hoop dat ik nog heel lang leef. En ik ga een naaimachine voor haar kopen!