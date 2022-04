Wieke: “Ik vind het zielig dat die lepeltjes niet de behandeling krijgen die ze verdienen”

Wieke heeft zilveren lepeltjes geërfd van haar moeder en schoonmoeder. Ze poetst ze niet vaak, en haar vriendin heeft daar wat over te zeggen.

“Zonde”, vindt een vriendin, die in haar koffie roert en ze kijkt er vies bij. Wat zou er loos zijn? Bedorven koffiemelk?

Nee, haar toorn treft mijn zwart geblakerde, zilveren lepeltjes. Geërfd van mijn schoonmoeder en mijn moeder. Zij hadden dezelfde lepeltjes, met een mooi bloemetje bovenin. Zo maken ze ze niet meer. Vriendin begrijpt niet, zegt ze, dat ik zulke mooie dingen niet met meer zorg omring. Dat irriteert me. “Mens, drink je koffie op en zeur niet zo”, wil ik zeggen. Dat zeg ik niet, waarom zou ik? Hoe belangrijk is dit helemaal? Daar heb ik de laatste tijd vaker last van. Ik denk bij al het gezeur over mijns inziens onzinnige dingen: “Er zijn belangrijkere dingen!”

Als de vriendin weg is (ze heeft veel goede kanten, al is zeuren over ongepoetst zilver een minpuntje), bekijk ik de lepeltjes. Ze zijn beeldig, maar liggen ontheemd in een la tussen houten pollepels, roestige schilmesjes, pleisters, tandenstokers en de velpon. Zo echt niet op stand. Ik moet ergens nog een busje silvo hebben. Klopt. In een kast bij de kerstspullen. Nu nog doekjes en een krant. Ik verzamel de lepeltjes, en bedenk dat ik veel meer zilveren dingen heb. Een schattig botervlootje, een melk- en suikerpot, een theepot, mijn opa’s broodmand. Servetringen. Mijn eigen geboortebekertje, de taartschep en het theezeefje.

Aan de slag. Favoriete uitdrukking van politici, die gaan ook altijd aan de slag, maar ze moeten dan eerst zaken van alle kanten bekijken, daarna kunnen de schouders eronder en vervolgens hoor je heel lang niets - of wellicht nooit - over het resultaat. Dat gaat mij niet gebeuren. Ik pak nu door. Wat knapt zo’n lepeltje zienderogen op, net een ernstig vervilt schaap dat blij is van zijn te zware vacht verlost te worden. Ik krijg er aardigheid in. Flarden uit mijn jeugd komen boven. Hoe mijn moeder op zaterdagmiddag al het tafelzilver op tafel uitstortte en zei: “Zo. Dit gaan jullie poetsen.” Terwijl wij veel spannender plannen voor de vrije zaterdagmiddag hadden.

Rob komt de keuken in en kijkt vol verbazing naar mijn poetsactie. “Ben je nog ziek of zo?” informeert hij. Leukste thuis hè? “Ik vind het zielig dat die lepeltjes niet de behandeling krijgen die ze verdienen”, betoog ik, “als je zulke oude dingen in huis hebt, moet je goed voor ze zorgen.” Hij buldert van het lachen. Dat hij nu begrijpt waarom ik voor hem zorg. Alweer: leukste thuis. “Ik ga een met fluweel bekleed doosje voor de lepeltjes regelen”, kondig ik aan. Een hysterische lachbui: “Je wilt met mij nooit lepeltje lepeltje liggen en die lepeltjes krijgen een voorkeursbehandeling zomaar in hun schoot geworpen!” Hallo zeg, slapen met een lepeltje of met een mens, nogal niet een verschil. Als ik wil slapen, wil ik dat lepeltje-lepeltje-gedoe niet. Mijn eigen dekbed en verder geen aanhankelijk gedoe. Als ik wil slapen hè? Laat dit duidelijk zijn. Ondertussen blinken de lepeltjes. Mijn schoonmoeder en mijn moeder zouden trots op me zijn. “Jij krijgt vast bonuspunten van ze, als ze je opwachten bij de hemelpoort”, denkt Rob. Wie weet. Bezit is tijdelijk, in een eventuele hemel heb je er niets meer aan. Wie van onze kinderen zou zilver poetsen leuk vinden?