Wieke: “Ik vraag me af of Ken nu eindelijk een piemel heeft”

Zo fijn dat we nu blikjes mogen inleveren en er nog geld voor krijgen ook. Al hebben we dat allang zelf betaald, het is toch een vorm van postuum sparen. Ik heb een tas vol lege flessen en blikjes en drie dozen met oud papier. Eerst de flessen. Dat tikt leuk aan: drie euro. Hè bah, een rij bij de machine voor de blikjes, maar ik wacht gelaten op mijn beurt. Achter mij staat een bejaarde mevrouw met een rollator. Een mevrouw die slecht ter been is, met slechts één blikje, laat ik natuurlijk voorgaan. Helaas, ik zie te laat dat ze een kleindochter van een jaar of vijf bij zich heeft met een enorme zak blikjes. Wel honderd. Honderd seconden, hooguit! Stel ik mezelf gerust. Maar het gaat als volgt: “Goed zo Aimée! Eerst kijken of er niets meer in het blikje zit, hè? En dan even afdrogen. O, we hebben geen doekje, maar wel een nieuwe keukenrol.” Oma buigt zich over haar boodschappen. De keukenrollen liggen onderin. Plastic eraf, en het natte blikje kan worden afgedroogd.

Verontschuldigende blikken naar mij: “Ze vindt het zo leuk om blikjes in te leveren en zij mag de centjes houden, hè, Aimée?” Aimée knikt blij. “Wat ga je kopen voor de centjes?” vraag ik na het derde blikje. Stralend zegt ze: “Ken, anders heeft mijn Barbie geen papa!” Terwijl de blikjes tergend langzaam de machine in rollen, en er één op de tien weer uit komen wegens te nat of te gedeukt, vraag ik me af of Ken in de nieuwe film Barbie nu eindelijk een piemel heeft. Of dat het er alweer niet van komt. Toen mijn dochter barbiepoppen had en ook een Ken, leefde die vraag bij onze jongens.

Als ze klaar zijn, bedankt de oma mij voor mijn geduld en dan mag ik. De mevrouw achter mij zegt: “Idioot, zo lang als dat duurde, wat een doos, om op dit tijdstip blikjes in te leveren.” Ik kan het niet laten: “U staat hier toch ook? Wie is er dan een doos?”

“Kijk in de spiegel”, briest ze, “dan zie je er zeker eentje.”

Pfff.

Door naar de containers voor het papier. Ook hier is het druk. “Je zou er een dozencomplex van krijgen”, zucht iemand, terwijl ze de boel naar binnen propt. De gleuven zijn onlangs versmald, waardoor je niet meer een complete doos naar binnen kan gooien. Je moet ze klein maken. De meeste mensen doen dat niet thuis, maar hier ter plekke. Wat nogal ophoudt. Ik heb een stanleymes in de auto en dat gooi ik in de aanbieding, anders sta ik hier morgen nog. Als ik mijn boeltje heb geloosd, wil ik mijn mes terug. “Kan u niet even wachten tot ik klaar ben?” vraagt een knorrige man, die ongevraagd mijn mes heeft geconfisqueerd. Nee, want ik ga naar huis. “Zeg maar waar u woont, dan kom ik het terug brengen.” Echt niet. “Daar begin ik niet aan”, zeg ik. “U vertrouwt mij niet? Nou, ook goed, hier, stomme doos!” Hij gooit nog net het mes niet op de grond. Ben ik voor de tweede keer uitgemaakt voor doos. Ik ben nu al een uur bezig met ons afval.

Eenmaal thuis gaat de bel. Een leverancier met twee enorme dozen, waarin je kan wonen. Wat erin zit? Nieuwe terrasstoelen. Weer dozen kapotsnijden. Met het stanleymes. En dan ontdek ik dat ik de statiegeldbonnen niet heb ingeleverd. Zo kan ik natuurlijk nooit een Ken met een piemel kopen.