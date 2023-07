Wieke: “Ik word midden in de nacht wakker van mijn eigen geblaf en denk dat ik doodga”

Wieke is ziek en lijkt daarin net haar vader; proesten, hoesten, én flink zeuren.

Ieder mens heeft een zwakke plek in het lichaam. Aldus Rob. Na al die jaren doorgebracht te hebben met zieke mensen, weet hij dat natuurlijk als geen ander. “Bij jouw vader waren dat zijn luchtwegen en dat heb jij ook”, vertelt hij me, nadat ik me een nacht schor heb gehoest. “Jij hebt ook het humeur van je vader als je ziek bent”, gaat hij verder. Echt top, dat ik dit even meekrijg tijdens mijn ziek zijn. Ik ben écht heel ziek. Geen covid, dat valt tenminste mee.

Mijn vader was absoluut niet flink als hij ziek was. Als het weer zo ver was, belde mijn moeder me op en zei: “Ik word gék van je vader!” En dan benoemde ze op welke manieren hij haar tot waanzin dreef. Zuchtend, snuivend, hoestend en niezend liep hij haar overal in huis achterna, en vertelde met een zwakke stem – die deed vermoeden dat hij het niet lang meer zou maken – hoe het met hem gesteld was. Wat er in zijn zakdoeken zat. (Yak.) En dat die zakdoeken nu bijna op waren. Dat hij moest hoesten van beschuit. Dat hij koorts dacht te hebben. Dat hij antibiotica nodig had. Dat de huisarts gebeld moest worden. Dat hij misschien een stoombad met kamille moest nemen. Dat laatste zette ze klaar, zo was ze wel. “Dan is hij tenminste even rustig, met een handdoek over zijn kop”, zuchtte ze. Al ging het gesnuif onder die handdoek wel onverminderd door. Na dat stoombad had hij het te warm - kon nooit goed zijn, vond hij. “Ga. Naar. Bed!” riep ze dan ten einde raad. En als hij eindelijk in dat bed lag te lijden, met die enorm lange ij, belde ze mij, om stoom af te blazen. “Hij klaagt dat hij zich dood verveelt in bed.”

Ondertussen beweeg ik me dus ook hoestend en proestend door het huis. Ik loop niet achter Rob aan met klaagzangen. Echt niet. Maar hij zegt dat hij aan mijn lichaamstaal kan zien dat ik alleen met gevaar voor zijn eigen leven benaderd kan worden. Nou ja! Hij: “Wil je een stoombad?” Ik: “Nee!” Hij: “Als je koorts hebt en… (hier geeft hij een liederlijke beschrijving van snot), dan moet je antibiotica.” Ik: “Ik heb geen koorts!” Hij: “Ga in vredesnaam naar bed, slaap het eruit!” Ik: “Ik verveel me dood in bed.” Maar als ik toch mijn bed opzoek, val ik meteen in slaap. Midden in de nacht word ik wakker van mijn eigen geblaf, en denk dat ik hoogstwaarschijnlijk doodga. Maar ’s ochtends leef ik nog. Na een douche voel ik me zelfs een beetje beter. “Beschuitje kaas?” vraagt Rob. “Nee, daar moet ik zo van hoesten,” zeur ik, “doe maar kaas op een witte boterham.” We hebben nooit witbrood, maar de schat gaat het nog voor me halen ook. Hij koopt schnitzels en frieten, wetend dat ik dat verrukkelijk vind. Van die kruimels op de schnitzel hoef ik dan weer niet te hoesten, zoals bij die beschuit. Kortom, ik ben net zo’n oervervelende zanikpot als mijn vader. Maar wel echt veel flinker. Terwijl ik dit zit te tikken hoest ik nog steeds als een zieke zeehond. En toch dóórtikken, hè? Zo flink!