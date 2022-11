Wieke: “Is ons land niet veel te vol voor een steeds uitdijende wolvengemeenschap?”

Eén wolf was nog leuk, maar het zijn er inmiddels 17. Als het aan Wieke ligt, krijgen die snel een functie elders.

“Een wolf valt nooit mensen aan!” zegt een wolvendeskundige in het journaal. Ja, dáág, en Roodkapje en de zeven geitjes dan? En Midas, die al zijn hele leven op Knir, Knar en Knor jaagt?

Ik herinner me nog de opwinding over de eerste wolf die de grens overstak. Toen vonden we het nog leuk. Maar nu zijn ze al met z’n zeventienen. Wow, wat veel. En ze lusten graag schapenvlees. Doodgebeten schapen, boze boeren (en die zijn al zo boos) zijn het gevolg. Is ons land niet veel te klein en te vol voor een steeds uitdijende wolvengemeenschap? Een paar wolven, oké dan. Hertjes: hartstikke leuk. Een paar bevers: ook tof. Een koppeltje przewalskipaardjes: doe maar. Helaas, dieren, net als mensen, hebben nu eenmaal die oerdrang om zich voort te planten. En dat is helemaal hun eigen zaak.

Om die wolven een beetje minder tam te maken, wordt voorgesteld om ze met paintballgeweren te beschieten. Er is zelfs een LOW = Landelijk Overleg Wolf. Een Interprovinciaal Wolvenplan is eveneens in de maak. Elke wolf krijgt straks een eigen dossier en als daar compromitterende dingen in komen te staan: pief paf poef. Dat mag dan. De wolf, zo vindt men, gedraagt zich niet wolfachtig. Hij komt tevoorschijn als hij mensen ziet, doet daar leuk tegen, mits hij een stukje vlees krijgt (bedankt hè, natuurfotografen?) en denkt waarschijnlijk, zo het dier al kan denken: best leuke types, ik kan net zo goed aardig tegen ze zijn als het een schouderkarbonade oplevert. Hij moet dus minder tam worden. Ik denk aan het boek Animal farm van George Orwell, waarin varkens, tot het uiterste getergd door mensen, de regie overnemen. Stel je het even voor: de wolven nemen Nederland over. Gaan op hun achterpoten lopen, doen kleren aan en zetten de mensen achter met stroomdraad omheinde hekken. En pakken onze paintball geweren af.

Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? We hebben wel natuurgebieden, maar die zijn zo klein, dat je er in nog geen dag weer uitloopt. Een wolf loopt harder dan een mens, en zo zie je er ineens eentje door een dorp kuieren. Kinderen durven daar geen rood mutsje meer op te zetten. Als de schapen op zijn, weet je niet wat hij doet, als hij een gezellige dikkerd (zoals ik) op de hei ontwaart. Straks krijgen we nog Kamervragen als: “Hoe zit het met de privacywet voor wolven? En mogen die gegevens zomaar uitgewisseld worden met elke clown die erom vraagt?” Dat gaat nog een gedoe worden. Op naar wolfinclusief samenleven? De dieren met rust laten en de schapenboeren ondersteunen? Zoiets? Want die wolf is hier niet uitgezet, maar zelf gekomen. Dat maakt het lastig om weer van ze af te raken. Zou dat geklets in werkgroepen, vergaderingen en dat ook nog eens interprovinciaal, nut hebben? Ondertussen planten de wolven zich gezellig voort. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ze leren het hun kroost: “Kijk, daar is een fotograaf, die heeft vlees bij zich. Doe een beetje gezellig en dat lapje is voor jou!”

Elk jaar weer hebben we gesodemieter: er is een enorm hertenoverschot, de bevers beschadigen oude beukenbomen en dus gaan er stemmen op om een groot deel van deze dieren te liquideren. Ligt hier misschien een functie elders voor de wolf weggelegd?