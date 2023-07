Wieke: “Met een vette knipoog zegt hij dat ze geen restaurant zijn, maar iets anders bieden”

Wieke Biesheuvel en haar man Rob reizen terug naar huis, na een vakantie in Zuid-Frankrijk. Ze komen onderweg bij een vreemd restaurant terecht.

Dág idylle in de Dordogne, we moeten weer naar huis. Niet over Parijs met dat idiote verkeer, mij zien ze daar voorlopig niet. “Via Reims”, weten kenners ons te vertellen, “dan heb je dat gezanik in Parijs niet.”

Dat doen we. Het loopt gesmeerd. We gaan tot Troyes, besluiten we, en daar zoeken we een hotel. We rijden van de grote weg af en vinden er meteen eentje, met om de hoek een leuk restaurant. Ik boek een kamer, voor 50 euro. Mazzel, dan kunnen we ons in dat restaurant te buiten gaan. De kamer is een soort gevangeniscel, maar alles wat een mens nodig heeft is er: bed, douche en toilet. Keiharde bedden, dat wel. Een plank op pootjes en daarop een dunne matras. Voor die ene nacht maakt het ons niet uit. We lopen naar het restaurant, ons verheugend op koele wijn en malse eendenboutjes. Helaas, de narrige manager zegt: “Je suis désolé”, de tent zit vol. Ik werp tegen dat ik niemand zie. Klopt, madame, om acht uur komt er een grote groep. “Dan zijn wij allang weer weg!” probeer ik. Hij blijft bij zijn punt, is alweer “désolé” en vol vindt hij vol. We googelen op restaurants in de buurt.

Achtereenvolgens belanden we bij 1) een gesloten toko, 2) een boerenschuur die ooit iets op dat gebied huisvestte, maar nu geen dak meer heeft, 3) een kar met broodjes worst en een zitje op straat, alleen gaat de kar net weg en 4) Chocopizza... een pand met rode en knalblauwe neonlampen. Op een door het zonlicht verschoten bord staan ijsjes en pizza’s. Dan maar een pizza. We gaan naar binnen en daar is een bar, waar onsmakelijke mannen over extreem luchtig geklede vrouwen heen hangen. “Nee, madame”, zegt de chef, “dit is geen restaurant. Ooit wel, maar nu bieden we iets anders” (vette knipoog). Wij zijn van harte welkom als we op het gebied van fysiek contact iets spannends zouden willen. “Alles is mogelijk”, zegt hij, “ook met drie personen.” Weer die vette knipoog. Gauw weg. Ik ril bij de gedachte dat ik met een vrouw, slechts gekleed in een soort visnet, en zo’n glibberige dikke kerel een triootje zou moeten doen.

Al anderhalf uur rijden we nu rond, met een beste hongerklop. “We hebben nog paté en brood in de koelbox”, opper ik, “en een fles water.” Voor ons hotel staat een picknicktafel. Ik spreid er een keukendoek overheen en stal uit wat we nog hebben. Voor de gezelligheid haal ik het vaasje met de verbleekte kunstanjers weg bij de receptionist. Dat merkt die man toch niet. Als ik ga zitten, zak ik door de bank. Daar zat al een gebroken plank, voor het geval men denkt: Biesheuvel moet dus afvallen. Als ik naast Rob ga zitten, kiepert de hele zaak om, dus we nuttigen ons diner staande. Het brood is taai, maar de paté is prima. We krijgen er de slappe lach van. Vertier is hier niet en we zijn best moe.

’s Nachts slapen we slecht. Waardeloze bedden, snikheet en het raam kan niet open. We rijden vroeg weg. Lekker naar huis, waar we mee mogen eten met jongste zoon en gezin. En wat is de weelde van je eigen bed dan een zegen. “Misschien weet ik niet wat ik gisteren voor leuks heb afgeslagen bij Chocopizza”, zegt Rob, “maar ik hou het bij jou.” Dat is dan weer meegenomen.