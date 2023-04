Wieke: “Mijn Parijse minirok stopte ze in de zak voor het Leger des Heils”

De minirok: Wiekes moeder wilde er niets van weten, maar daar werkte Wieke slim omheen.

Ach, Mary Quant is overleden. De bedenker van de minirok. Ik woonde toen nog thuis en die minirok kreeg ik er absoluut niet door. Mijn moeder vond dat je dan net zo goed in je blote billen over straat kon. Zij maakte onze kleren zelf. De discussie over de lengte van de rok laaide bij elke creatie vurig op en ik won nooit. Ik bedacht van alles om ze toch korter te krijgen: de rokband omslaan, een ceintuur bij een jurk zo vastsnoeren dat je het lijfje kon laten ‘bloezen’ en de rok korter werd. Voordat ik van school naar huis ging, herstelde ik deze noodgrepen weer.

In juni 1966 ging ik als au pair naar Frankrijk. Mijn moeder had een uitzet voor me genaaid: nieuwe rokken en jurken. Al op dag één zag ik, wandelend door Parijs met mijn ‘madame’ en haar dochters in korte rokjes, dat ik voor joker liep met mijn rokken op de knie. ’s Avonds vroeg ik madame of ik naaigerei mocht lenen. Voordat ik die zin in het Frans bijeen gesprokkeld had, was ik een kwartier verder, maar zo leer je wel snel een taal. Ik knipte zeker vijftien centimeter van al mijn rokken en jurken af. Zoompje erin rijgen en klaar. Met mijn moeder en haar verbale geweld over roklengtes ver weg in Nederland, durfde ik deze actie wel aan. De dochters van madame hielpen mee. En zo integreerde ik mezelf in Parijs met een roklengte waarvoor ik me niet meer hoefde te schamen en wist ik hoe je in het Frans knippen, schaar, naalden, garen en inkorten moest zeggen. Zes jaar Frans op school gehad, maar hoe je dat allemaal moest roepen, kon ik niet spontaan uit mijn mond krijgen.

Van mijn in Frankrijk verdiende geld kocht ik een echte minirok. Of hij me stond? Echt niet, ik heb er nog een foto van. En toen kwam ik weer thuis… Mijn moeder bleef er bijna in. Hoe ik dit in mijn stomme hoofd had durven halen? Nou, dat was echt niet zo moeilijk geweest en ik dacht: het is er lekker af, knap als zij het er weer bij weet te friemelen. Wel heel zielig dat ik toen geen oog had voor haar naaiwerk, met de beste bedoelingen geproduceerd. De Parijse minirok stopte ze in de zak voor het Leger des Heils. Ik vroeg nog of ze er geen moeite mee had dat nu een ander meisje in die rok zou lopen. Een postume bekentenis: ’s avonds laat haalde ik het rokje uit de zak en verstopte het in mijn bureau.

En nu help ik mijn oudste kleindochter met een jurkje. “Oma, het is eigenlijk een broekjurkje, dat had ik niet gezien op de foto, ik heb het via Vinted gekocht voor vijf euro.” “Ja!” beaamt haar zus, “het is net of je met een luier loopt!” Of ik er iets mee kan? Zeker wel. Ik stik er aan de achterkant een naad in, waardoor het jurkje wel wat korter wordt. Nog veel korter dan mijn eerste minirok, maar mijn kleindochter kan het hebben. Wat zou haar overgrootmoeder hiervan hebben gedacht? Die zou onmiddellijk haar gedachten hebben omgezet in keiharde tekst: “Zo kun je dat kind niet de straat op sturen!” Gelukkig zijn de tijden veranderd. Kleindochter hoeft niet in het geniep haar kleren af te knippen. En kijk mij nou eens: ALS ik een jurk draag komt hij tot halverwege mijn kuiten. Toch nog gerechtigheid voor mijn moeder.