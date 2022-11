Wieke: “Nog nooit heeft hij zo’n administratieve puinhoop gezien als bij mij”

Wachtwoorden en codes, het is niet Wiekes sterkste kant om deze te onthouden en Rob maakt zich daar zorgen over.

“Weet je?”, begint Rob. Nee, wat moet ik weten? Hij maakt zich zorgen over mijn wachtwoorden- en codebeleid. Nog nooit heeft hij zo’n administratieve puinhoop gezien als bij mij. “Als ik er niet meer ben…” vervolgt hij. Goh. Wat een jolig begin van deze dag.

Vertel? Welnu, hij vreest dat ik een optocht van schuldeisers op de stoep krijg. Hoezo dat? Ik heb zó geen zin om dit serieus te nemen. “We hebben toch pepperspray?”, breng ik in. Vindt hij niet leuk. “Ik lul me al sinds ik kan praten overal uit”, zeg ik. Wat waar is. Oké, ik nuanceer het iets: dat is bijna altijd waar.

Het gaat nu om een rekening die ik niet heb betaald. Onze auto heeft ergens aan het infuus bij een laadpaal gestaan en die rekening is me ontgaan. Tweede aanmaning: Of ik als de wiedeweerga…etc. Maar om op die site te komen, moet ik een wachtwoord invullen en dat is kwijt. Nu heb ik een Geheim Boekje, waarin alle wachtwoorden staan. Maar dat is zo geheim, dat ook dat boekje kwijt is.

“Dát bedoel ik nou!”, zegt Rob, “elke onverlaat die dat boekje in zijn grijpstuivers krijgt, heeft toegang tot al jouw documenten!” Echt niet, want ik heb die documenten in steno opgeschreven. Een kunst die ik in 1966 leerde. Hij hoont mij en mijn ijstijdsteno regelrecht de afgrond in. “En jij denkt dat een dief niemand kent die steno beheerst?” Jazeker, want je ontwikkelt in de loop der jaren een eigen schrift. Niemand kan dat ontcijferen. Dat boekje ligt ook nog eens op zo’n supergeheime plek, dat alleen ik het kan vinden. Maar nu dus even niet.

“Als jij doodgaat”, gaat Rob verder “en ik ook, dan weet niemand waar jouw stomme boekje ligt”. “Ik kom er heus nog op”, sus ik. “En pas als ik op apegapen lig, zal ik het meedelen aan degene die bij me is als ik mijn laatste adem uitblaas.” “Lekker dan, als je op slag dood bent bij een ongeluk, weet geen hond iets over je boekje”. Ik zei het eerder, dit is een ochtend vol vrolijke noten. Maar gelukkig herinner ik het me ineens weer.

Ik wil die laadpalenfirma betalen, maar dan krijg ik een melding dat ik drie keer een verkeerde code op mijn telefoon heb ingetikt. Huh? Echt niet! Maar ze staan er keihard in bij de bank. Ik kan nergens meer bij. Opnieuw de app instellen dus. Ik zou Rob kunnen roepen: Help! Dat doe ik niet, want hij heeft natuurlijk een punt: te zot dat ik die dingen niet zelf kan. Na een half uur prutsen heb ik het voor elkaar: ‘Je bent nu klaar!’ zegt de bank. Zowaar, het werkt. Zelf gedaan. Nu zou je denken, met die uitdrukking over ezels die zich geen twee keer aan dezelfde steen stoten in je achterhoofd, dat ik hiervan geleerd heb. Maar hersens zijn weerbarstige dingen. Ik tik DRIE keer de oude code in, als ik iets wil betalen. En ook nog stomverbaasd zijn hè? Vervolgens de opluchting: o da’s waar, ik heb een nieuwe code, al doet deze het natuurlijk niet meer. Au. Deze ezel leert het gewoon wat later. Een gegeven waar ik mee moet leven. Uithuilen en opnieuw beginnen. Maar ik kan het nu tenminste zelf! En ik heb inmiddels twee zeer betrouwbare personen verteld waar mijn boekje ligt.