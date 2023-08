Wieke: “Op een dag was het over en uit: trouw lekker met je moeder!”

Aardappelen, daar moet de man van Wieke niets van hebben. Laat dat nu net het lievelingsmaal van Wieke zijn.

Voor alles waar aardappel in zit, mogen ze me ’s nachts wakker maken. Zo jammer dat Rob niet van de aardappel is. Hij vindt het duffe meelballen. Hij eet ze wel, maar dan moet ik er iets mee doen. Bakken (niet te veel, hooguit zes schijfjes), puree van maken (niet te veel, klein schepje) en frieten gaan er ook wel in (alweer: niet te veel, tien of zo).

Al ligt mijn eigen bord torenhoog opgetast met gebakken aardappelen, frieten of puree: het gaat schoon op. Ik ben erfelijk belast. Mijn vader, geboren en getogen op een boerderij, wist alles van aardappels. Het stak nauw, welke soorten er bij ons binnen kwamen. Hij ging ze altijd halen op de boerderij die zijn broer Leen had overgenomen. Dan ging er een grote juten zak mee naar huis, vol piepers van adellijk niveau. Ik ging vaak mee, zodat ik kon spelen met mijn nichtjes, die in de schuur van aardappelkisten een huis hadden gebouwd.

Mijn vader at minstens tien aardappelen. Prakken, kuiltje maken, vullen met gesmolten roomboter en dan was hij de rest van de avond in een stralend humeur. Later in zijn werkende leven moest hij verplicht aanzitten bij chique etentjes, waar exotische liflafjes werden geserveerd, met lange pauzes tussen de gangen. Als hij van zo’n deftig gebeuren thuiskwam, rammelde hij van de honger en bakte een rest gekookte aardappelen op. Gingen we op vakantie, dan reed hij eerst langs oom Leen om aardappelen te halen. Die gingen mee naar Spanje, omdat pa geen enkel vertrouwen had in de Spaanse pieper.

Ik leerde op mijn vijfde al hoe je aardappels moest schillen. Mijn moeder vond dat bij mijn opvoeding horen. Ik niet, maar naar mij werd toen niet geluisterd. Schillen kreng, niet zo dik en rap een beetje. Uiteindelijk, toen mijn ouders meer te verteren hadden, kwam er een aardappelschilmachine. De pitjes in de piepers bleven zitten en mijn moeder haalde die er niet uit. Wij maalden er niet om. Prakken en je zag er niets meer van.

Totdat ik een verloofde mee naar huis nam. Tot zijn afgrijzen zag hij die pokdalige piepers in de schaal liggen, met hier en daar stukjes schil en veel pitjes. Het was een nogal vreemde verloofde, want een dag later ging hij tegen mij tekeer. Hoe mijn moeder het in haar onbeschaamde hoofd haalde om zulke aardappelen op tafel te durven zetten! Ik had geen weerwoord, omdat ik er nog nooit over had nagedacht. Zijn moeder ontpitte de piepers keurig. Alles deed zijn moeder beter dan de mijne. Ook dan ikzelf. Dus op een dag was het over en uit: trouw lekker met je moeder!

Ik heb een dunschiller, dus ik ben zo klaar. Mijn puree is beroemd. Omdat ik er van alles doorheen kwak. Uitgebakken spekjes, gedroogde uitjes, knoflook, geraspte kaas, kruiden, ik ga al watertanden terwijl ik deze opsomming tik. Maar ja... voor mijn allerlaatste verloofde - en nu man - hoeft die hele aardappel niet. Al krijgt hij ze nooit meer.

Gelukkig is het geen breekpunt geworden, zoals bij die verloofde met zijn volmaakte moeder. Vanavond eet Rob bij een vriend en ga ik los. Frieten, aardappelsalade, het dondert niet. Allemaal goed voor een gelukzalige schranspartij bij de televisie. Of zal ik ze koken, prakken, kuiltje..?