Wieke overweegt een borrel te nemen tijdens haar ‘writer’s block’, maar of dát zo’n goed idee is...

Wieke krijgt een uitnodiging van haar buurvrouw voor een gezellige borrel. Maar, Wieke heeft haar column nog niet af...

‘Ik zie je zitten’, appt mijn achterbuurvrouw Jos, rond half vijf. ‘Wil je wijn?’ Ik zit achter mijn laptop. Morgen moet ik mijn column inleveren en ik weet niks. Wat ik dan doe? Een spelletje, e-mails tikken, onzinnige appjes beantwoorden, ik ga zelfs rekeningen betalen. Uitstelgedrag.

Jos en ik zien elkaar vanuit onze werkkamers. Best komisch om te zien hoe de ander zit te tikken op haar telefoon en dat de boodschap met de snelheid van het licht hier belandt. Ze maakt er een proostend gebaar bij, maar meldt dat thee ook kan. Ik tik dat wijn lekkerder is. Dat vindt zij ook, ‘maar ja,’ appt ze, ‘je krijgt zo gauw een náám hè?’ Ik herinner me een ex-schoonvader die, om zijn vrouw op een dwaalspoor te zetten, whisky uit een theepot schonk. Dat kan natuurlijk ook, zo app ik naar de overkant. ‘Best een goed idee, enorme theebekers!’ vindt Jos, ‘je hoeft niet steeds bij te schenken en je kunt met een brandschoon geweten zeggen dat je het bij ééntje houdt. Zo bewaken wij toch onze goede naam.’

Afgesproken. Volgende week, als alle paashazen weer naar huis zijn. Ik overpeins mijn borrelgedrag door de decennia heen. Vroeger kon ik alles aan. Nou ja, bijna. Bier en whisky door elkaar… dat was toen wel vragen om gedoe. Eind jaren zestig volgde ik een zomercursus Engels in Bristol. Volgen was een te groot woord, we gingen liever naar het zwemmeertje en ’s avonds gezellig op stap. Met negen man in de open Volkswagen van een Duitse studiegenoot. Gingen de kroegen dicht, dan vermaakten we ons op de Downs, grote grasvelden bij Bristol. Om ’s morgens vroeg, aangeschoten, weer op mijn logeeradres aan te komen. De demente man van mijn gastvrouw schonk mij liefderijk een kopje thee met melk in. Dat had hij beter niet kunnen doen: bij het ruiken van die warme melk met vellen stormde ik naar het toilet en lag vervolgens twee dagen uitgevloerd in bed. Mijn woedende gastvrouw dreigde dat ze mijn vader zou bellen. Huilend smeekte ik haar om dat vooral niet te doen. Gelukkig, ze deed het niet, mits ik beloofde nooit meer dronken thuis te komen. Dat nam ik me toen heilig voor.

Een jaar later, op werkkamp in Sheffield, organiseerden we een afscheidsavond met alle kampleden. Er kwam een vat bier. Toen dat op was, kwamen er Engelse buurtgenoten langs en brachten een nieuw vat mee. En dit alles in de kerk waar we gehuisvest waren. Sodom en Gomorra, liederlijk gewoon. Bleekjes en misselijk zaten we de volgende dag in de trein naar Londen.

‘Wat heb je daar nu van geleerd, Spelende Vrouw?’ Dit was de vraag uit De grote meneer Kaktus show (1986 - 1993). Nou, dat een kater een rotgevoel is en dat overdadig drinken je hersenen beschadigt. Ik vertelde mijn kinderen over deze misstappen in mijn jeugd, in de hoop dat ze er hun voordeel mee zouden doen. Ach, ze maakten hun eigen fouten en daar leer je uiteindelijk het meest van.

Hoe is het nú met je alcoholinname, Spelende Vrouw? Na één glas wijn moet ik stoppen, anders raak ik boven mijn theewater. Hoe het met mijn kinderen is? Die drinken nu nauwelijks alcohol meer. Wat een wonder mag heten, met zo’n moeder.

‘Heb je nou een stukje?’ appt Jos een uur later. Ja!