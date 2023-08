Wieke: “Rob kwam ongerust beneden, om te vragen of hij 112 voor me moest bellen”

Zo tof dat er nu aantrekkelijk vrouwenvoetbal is. Niemand gelooft het, maar ik zette vorige week de wekker op kwart voor vier, omdat ik Nederland-Zuid-Afrika wilde zien.

Natuurlijk ging ik wel eerst bitterballen frituren. Even mezelf installeren op de bank, oranje muts op, de versnaperingen en een glas wijn erbij: top. Kwam Rob, ongerust, beneden, om te vragen of hij 112 moest bellen. Hij hield slaapdronken een lezing, waarin hij klaagde over het feit dat je je eigen vrouw nooit echt leerde kennen. “Ga maar slapen!” zei ik, nadat ik keihard had gegild bij het eerste doelpunt. Of de tv iets zachter mocht? En of ik iets zachter kon gillen? Uiteraard. Tijdens de rust sukkelde ik in slaap en werd pas om zeven uur wakker. Sodeju! Zouden ze verloren hebben? Nee, gewonnen! Ik keek nog even naar de wonderschone reddingen van Daphne van Domselaar in de samenvatting.

Eigenlijk was ik ook een beetje voor Zuid-Afrika. Als je hoort hoe die vrouwen moesten vechten voor hun plek, hoe ze over hun familie praten... heel plezierig. Ik had het zo leuk gevonden als een Afrikaans land bij de laatste acht zou eindigen. En dan Zambia, dat het duizendste doelpunt tijdens een WK voor vrouwen maakte. Geweldig! Mijn Zambiaanse vrienden waren er wild enthousiast over. Geen gezeur over hun team dat er uitlag, maar complimenten. Ze hadden toch maar mooi meegedaan en voor dat mooie doelpunt gezorgd. Eervol naar huis. Vrouwenvoetbal is zoveel leuker om naar te kijken dan naar de mannen, die zich onhebbelijker gedragen op het veld, waardoor het spel te vaak wordt onderbroken.

Natuurlijk staan er bij de vrouwen niet louter engeltjes in het veld, maar het valt me op dat er toch aanzienlijk minder gele en rode kaarten worden uitgedeeld. Wat ik wel idioot vond, was de Engelse troela, die na een botsing op het lichaam van haar collega uit Jamaica ging staan. Gewoon expres. Zo fout. Ik hoop dat Sarina Wegman haar op haar onbeschofte donder geeft. Grote groeten en niet meer meedoen, zou ik zeggen. Maar ik ben Sarina niet.

Ze moeten de vrouwen alleen wel beter gaan betalen. Als de dag aanbreekt dat we massaal gezellig met de hele familie naar vrouwenvoetbal gaan kijken, en al die ergerlijke ongein van de mannenwedstrijden links laten liggen, dan zullen de tv-zenders vechten om de rechten. We hebben het dus in eigen hand.

Vrijdag zette ik de wekker voor Nederland-Spanje. Drie uur ’s nachts. Hoe verzinnen ze het. Allemaal omdat de FIFA erop had gerekend dat het team van de VS ver zou komen, dus dan is het lucratiever in landen met zoveel meer kijkers dan bij ons. Andries Jonker vroeg zo beleefd of we wilden kijken en ik kan die man niets weigeren. Ik was er klaar voor: oranje muts, en in de koelkast lag een zoute haring. Bij elk doelpunt zou ik juichen.

Nu leverde ik dit stukje natuurlijk pas in toen ik de uitslag wist. “Als ze verliezen, hebben we die nachtelijke haring- en bitterballengekkigheid dan gehad?” wil Rob weten. Ja. Vrijdagochtend: helaas, Spanje was sterker. Muts in de kast en geen haring- en bitterballengekkigheid meer. Zo jammer.