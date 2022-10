Wieke: “‘U kunt met corona gewoon in het vliegtuig stappen hoor’, zegt de medewerker aan de telefoon”

Wieke en haar man hebben corona en moeten hun langverwachte reis cancellen. Maar als ze bellen om te annuleren, blijkt het reisbureau heel anders te denken over reizen met corona.

Hoera, brief van de GGD. Ik mag een herhaalprik halen. Bellen. Daar moet je even voor gaan zitten, maar uiteindelijk krijg je een levend mens aan de telefoon.

Vrijdag mag ik komen. Over vier dagen. Intussen wordt Rob ziek en niet zo’n klein beetje ook. Even testen. Niks. Gelukkig. Voor we volgende week op vakantie gaan, is hij vast beter. Twee dagen later word ik ziek. Rillerig, loopneus, hoofdpijn en doodmoe. Rob test opnieuw: bingo. Toch corona en ik ook. We bellen de huisarts. Die krijg je zomaar niet aan de lijn. De assistent handelt het af. Zij ziet geen alarmerende toestanden, omdat we niet benauwd zijn. Uitzieken, zegt ze, en ze zal het onze huisarts vertellen. Op de vrijdag dat ik naar de GGD moet, lig ik op apegapen in bed. Nog nooit heb ik zoveel en zo lang geslapen. En gehoest.

De vakantie nadert. Wat nu? Met schorre stem belt Rob de organisatie via wie we een hotel in Spanje hebben geboekt. Tot onze stomme verbazing zegt het huppeltje dat hij aan de telefoon krijgt: “U kunt gewoon in het vliegtuig stappen hoor, en in het hotel doen ze niet moeilijk.” Huh? We worden op dit ogenblik overspoeld met ernstig kijkende deskundigen op televisie, die ons manen om vooral de herhaalprik te halen, voorzichtig te zijn, en bij klachten thuis te blijven.

“Dus u vindt”, vat Rob het voor de zekerheid nog even samen, “dat wij, ziek en wel, gewoon op reis kunnen gaan?”

“Mocht u dat immoreel vinden”, zegt huppeltje, “dan kunt u beter annuleren.”

Immoreel? Wie is er hier nu immoreel? Zij zegt met droge ogen dat je gerust, terwijl het virus in je binnenste feest viert, in een vliegtuig kunt gaan zitten. Het mens is niet goed wijs. Maar wie weet is het haar eerste dag, of haar verkering is net uit en daarvan kan je aardig gaan raaskallen (weet ik uit ervaring).

Annuleren, inderdaad, maar het leek Rob wel zo netjes om die mensen van de reisorganisatie even te laten weten dat we ziek zijn. Dat weten we dan ook weer: daar nooit meer iets boeken. Nu dealen met de ziekte.

Het is niet niks, het virus heeft ons goed te pakken. Ook al zijn we al een paar keer gevaccineerd en geboosterd. Zonder die prikken hadden we al onder de groene zoden gelegen. De reisbranche mag het zelf weten, lezen we, hoe ze omgaat met het virus. Lekker dan. Wij hebben net een enorme lijst ingevuld voor de verzekering. Drie A4'tjes vol. Alsof je voor de gein een vakantie afzegt waar je je al drie jaar op verheugt. Maar goed, dat moet.

Ondertussen voelt ons huis als een soort isolatiecel. Gerieflijk, dat wel en even de tuin in kan, maar het is een soort Kamp van Koningsbrugge. Op de deur hangt een briefje voor leveranciers: corona-infectie: zet maar neer, wij doen niet open. De buren zetten de kliko’s buiten, schoondochter doet boodschappen, dus we redden ons wel. Inmiddels eten we weer wat. En de bonus bij deze narigheid: zes kilo is zomaar verdwenen.

Van onze jongste kleindochter (4) krijgen we een tekening: het stelt een gevangenis voor… Wat briljant dat zo’n kind dat in de gaten heeft. We zitten de boel maar uit, andere opties zijn er niet. Maar mensen, haal die prik nou. Is het niet voor jezelf, dan wel voor je omgeving.