Wieke: “Vroeger was lang niet alles beter, wij hoorden niks persoonlijks over het slagen van school”

Wieke blikt terug op haar schooltijd als ze feestviert met haar kleindochter die geslaagd is.

Honderd trotse ouders, opa’s, oma’s en 28 minstens zo trotse, geslaagde leerlingen. Feest in het theater, grenzend aan de school waar de kinderen vijf tot zes jaar hebben doorgebracht.

Onze kleindochter, net 16 jaar, zit stralend tussen haar klasgenoten, met hun vwo-diploma’s op zak. Nu worden ze door hun mentoren in het zonnetje gezet. Elke leerling krijgt een toespraak waarover goed is nagedacht, zodat de kinderen voor ons niet meer anoniem zijn, maar neergezet worden als spontane, interessante en slimme, jonge mensen. Het verveelt geen ogenblik, wat je zou verwachten als je zit te wachten tot jouw kleinkind aan de beurt is.

Ze hebben allemaal iets leuks aangetrokken. Onze kleindochter heeft kleren van haar moeder geleend. Ze heeft zelfs hoge hakken aan. Vooraf kermde ze nog dat ze daar echt niet op kon lopen. Dat lukt prima, als zij naar voren wordt geroepen. Haar mentor schetst haar in een paar zinnen: “Als je energie, energie en nog meer energie je lokaal ziet binnen denderen, met ook nog een dot intelligentie en veel vragen waarop ze meteen antwoord wil, en daarna nóg een tsunami aan energie, dan is dát …” en hij noemt de naam van onze kleindochter. We glommen al, maar nu zou je er ijdel van worden. Een bont gezelschap aan leerlingen, die stuk voor stuk weten wat ze willen. Als ik hun docenten hoor, die zo betrokken hun leerlingen toespreken, voel je hoe ze de kinderen gaan missen. Na afloop drankjes in het theatercafé.

Wat ging het er vroeger bij ons stijver en truttiger aan toe. Wij werden niet gebeld, in een lokaal hoorden we pas wie geslaagd was en wie gezakt. We mochten er zelfs roken, om de spanning te bestrijden. De arts van wie we gezondheidsleer hadden gekregen, kwam mee met de rector, voor het geval er iemand zou flauwvallen. Ik zie nog Jeannette wit weg trekken. Ze had totaal niet op zakken gerekend. Haar achternaam begon met een N, dus de B was al voorbij en dus was ik geslaagd. Wat een wonder was, gezien de minieme voorbereidingen. De dag voor mijn mondeling Frans was ik nog naar een vriendin gefietst om Le silence de la mer in het Nederlands te lenen. Gauw uitlezen, de namen onthouden en toen werd er natuurlijk niet naar gevraagd. Nadat drie meiden moesten afdruipen, mochten wij naar de kantine, waar onze ouders zich hadden verzameld. Ook die van de gezakten. Hoe dat verderging, weet ik niet meer, maar dat moet dramatisch zijn geweest.

Mijn moeder was er, maar had nog geen taart durven kopen. Ik had zessen voor de vakken die ertoe deden en achten voor de pretvakken. Al hadden die zessen ook vijven kunnen zijn en dan had ze mooi gezeten met die eventuele taart. In de kantine hield de rector, een ongelooflijk stijve hark - hij ligt allang in zijn graf, dus dat kan ik nu wel zeggen - een stomme toespraak en daarna kregen we ons diploma en de cijferlijst. Geen drankje, geen bloemen, niks. Na die antieke toespraak wilde iedereen snel naar huis. Geen idee of onze docenten ons zouden missen. De grauwsluier van de drie gezakten hing nog in de duffe kantine. Hoe anders is het nu en dat is maar goed ook. Vroeger was lang niet alles beter. En die docenten van nu? Wat een verademing. En wat is het een mooi vak.