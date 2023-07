Wieke: “Wat ben je toch een angsthaas, kruip dan op een gewone fiets!”

Wieke is sinds haar val van een elektrische fiets bang om opnieuw onderuit te gaan.

Dit kwam voorbij op Facebook: ‘It’s weird to be the same age as old people…’ Toevallig had ik het over ouder worden met mijn schoonzussen en zus. We zijn allemaal 70-plus. En we leven voluit, alsof het niet op kan, de toekomst niet indikt en het graf nog ver weg is, zonder hindernissen. Daar huppelen we overheen. Nou ja, huppelen? Met wat gekreun, maar eroverheen zullen we!

“In mijn hoofd ben ik niet bejaard,” vond schoonzus, “zo voelt het totaal niet.” Ik kan het beamen. Net alsof je hoofd en je ziel niet meegroeien. Maar o wee als ik uit een lage stoel opsta. Of als ik op het strand lig en overeind moet komen. Dat gaat me toch een partij onelegant! Als een stokoude aap. “Dat telt toch niet?” Vonden de schoonzussen. “Je vraagt gewoon even hulp.” Nu las ik, dat je dat soort ongemakken kunt voorkomen. Oefeningen doen. Zonder je handen te gebruiken opstaan uit een stoel bijvoorbeeld. Of vaak de trap op en af rennen. Rennen? Ik vind die trap op lopen al meer dan genoeg. Maar ja, ik ben nooit het toppunt van lenigheid geweest. Altijd een zes voor gym. Al had dit ook met spijbelgedrag te maken en met liever lui dan moe zijn.

Mijn schoonzussen en zus zijn leniger dan ik. Daar doen ze het nodige aan, want als het om spieren gaat: use it or loose it. De één heeft paarden en doet mee aan wedstrijden in mennen. Ik zie haar nog op de bruiloft van haar dochter – thuis op hun boerderij – met een hooivork enorme happen hooi aan die paarden voeren, in haar lila zijden pakje. Een andere schoonzus jogt. Een derde fietst door Duitsland op haar tachtigste en mijn zus heeft een beeldige tuin die ze zelf onderhoudt en die zo in een tuinblad kan. Wat ik doe in het kader van use it or loose it? Uh. Vraag dat nou niet, jongens. Niks!

Ik heb een vriendin die net zo oud is als ik, en zij loopt slecht. Daar zeurt ze nooit over. Ze heeft vier paar krukken, in de vrolijke kleuren van haar jurken en schoenen. Ik loop nog goed, maar ik heb soms last van mijn rug, sinds de val van mijn elektrische fiets. Die heb ik aan mijn oudste kleindochter gegeven. Mijn normale fiets heb ik in Zambia gelaten en is daar het liefste bezit van mijn vriendin Hilda. Toch mis ik een fiets en nu denk ik: wat ben je toch een angsthaas, mens, kruip dan op een gewone fiets! Ik gooi dit in het schoonzussengroepje en zeg dat ik een driewieler overweeg. Ze vallen me bij. ‘Doen!’ Wat me tegenhoudt? De prijs. Nu heb ik me voorgenomen om langs te gaan bij een fietsenzaak in het dorp, om een tweedehands fiets te kopen, zonder toeters en bellen. Eentje met een lage instap, zodat ik met beide voeten op de grond kan en ik wil dan eerst oefenen. Het gaat om kleine ritjes. Naar de winkels en naar het strand. Niet meer voor alles de auto pakken.

Eerst oefenen dus. Dat kan mooi op het schoolplein naast ons. De kinderen hebben nu vakantie. Rob is er ook voor. “Jij krijgt voor sinterklaas alvast zijwieltjes van mij”, belooft hij. De leukste thuis, hè? Als jullie op een schoolplein een bejaarde mevrouw stumperige rondjes zien rijden op een gewone fiets, graag niet lachen, maar stimulerend klappen.