Wieke: “We zijn een halve eeuw samen. Het is wachten op een scheiding”

Wieke werd door een artikel van Libelle aan het denken gezet over astrologie en haar relatie met Rob.

Ergens gelezen: deze make up past het best bij jouw sterrenbeeld. In mijn hoofd hoorde ik de vraagtekens razen. Wat nu? Ik gebruik nooit make-up. Waarom niet? Je moet het er ’s avonds af halen. Geen zin in.

Terug naar de sterrenbeelden. Ik ben een Tweeling. De algemene kenmerken kloppen: veelzijdig, flexibel, gek op communiceren, razendsnelle hersenen. Daar kan een mens mee thuiskomen. Wat mindere eigenschappen zijn, dat Tweeling graag roddelt (vind ik zo lekker, af en toe), snel verveeld is en op zoek naar iets nieuws, en van flirten is Tweeling ook niet vies. Dat er maar twaalf sterrenbeelden zijn, zou betekenen dat één twaalfde van de mensheid op elkaar lijkt. Toen ik dit aan de ontbijttafel opperde, zei Rob dat hij er niet aan moest denken: miljoenen types van mijn soort. Dan zou de wereld onbestuurbaar worden.

Nou zeg! Hij is een Stier. Ik neem dat sterrenbeeld even onder de loep: een doorzetter, betrouwbaar, vriendelijk en standvastig. Oplossingsgericht ook, en beschermend. Negatieve zaken? Eigenwijs, bezitterig, gek op mooie spullen, tactloos en jaloers. Stel je voor dat er daar óók miljoenen van zijn. Als ik opzoek of Stier en Tweeling een match zijn, volgt een domper: twee totáál verschillende werelden, ze vullen elkaar niet aan en hebben niets gemeenschappelijk. Je kunt wachten op een scheiding.

Sodeju. Wij zijn al bijna een halve eeuw samen. Onze kinderen zeggen vaak dat het ze een raadsel is hoe wij elkaar hebben kunnen uitzoeken. O ja, nog een dingetje: Stier is gek op sparen. Spáren! Ik spaar niks. Geen zegels, geen airmiles, niks. Wel olifantjes. Vroeger kocht ik alles op afbetaling. Gordijnen, een bed en een geluidsinstallatie (nadat een vertoornd vriendje die van hem bij mij had weggehaald), kocht ik op de pof. Zoiets zal Rob nooit overkomen. Ik laat de financiën graag aan hem over. Op een dag krijg ik daar vast spijt van, maar dat zie ik wel weer als het zover is, flexibel als ik ben.

Stier kan ook tactloos zijn. Dat kan ik hartgrondig beamen. Als iemand een ander verbaal en schriftelijk tot moes kan stampen, is het Rob wel. Ik kan dat ook, maar ik vind dat meestal niet nodig. Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn. Lukt die stroop niet, dan kun je altijd nog de azijn inzetten. Als Rob te ver gaat met zijn verbale of schriftelijke gestamp, zeg ik: “En nu gaan we dimmen en ons gedragen.” Dan lijk ik op de verpleegkundige die aankondigt dat “we ons nu gaan wassen”. Dat helpt bijna altijd. Toen ik vroeger geld uitgaf dat we niet hadden, kreeg ik van Rob een preek dat de bodem van de schatkist in zicht kwam. Dat we zo in de schuldsanering terecht zouden komen. Dan werd ik altijd een beetje bang.

Als wij iets hebben geleerd in de afgelopen halve eeuw, is het, dat wij elkaar niet willen en kunnen veranderen. Laat hij vooral mijn beschermende rots in de branding blijven en laat mij de veranderlijke branding zijn. Die beschermende rots heb ik zes jaar lang aan het werk gezien in ‘ons’ Zambiaanse ziekenhuis. Vechtend voor levens die al waren opgegeven. Wij zijn wederzijds trots op elkaar. En wat fijn is, tot slot, hij heeft een bloedhekel aan vrouwen met make-up. “Moet je eerst door een laag plamuur heen, bah!” vindt hij. Tsja. Sterrenbeelden. Wat moet je ermee? En toch… lees ik de horoscopen. Bij de kapper, tandarts, dokter of gewoon thuis.