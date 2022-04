Wieke: “Who cares? Ik…”

Wieke vult regelmatig een quiz in op Facebook, maar bij sommige vragen vraagt ze zich toch echt af: who cares?

Als ik even nergens zin in heb, ga ik klooien op Facebook. Profielen genoeg met onzinnige soorten vermaak.

Een quiz bijvoorbeeld, met de intrigerende kop: ER IS NIEMAND DIE ALLE TIEN DE ANTWOORDEN WEET. Mooi dat ik ze alle tien wél weet. Zeker als het om beroemdheden uit de geschiedenis gaat. Ze (wie ‘ze’ zijn weet niemand) geven je dan een compliment. Dat je hoogbegaafd bent. Altijd prettig om te horen, ook al is het een antwoord van een robot met nul mensenkennis.

Een oom van me, die om mijn tantes hand kwam vragen bij opa, had deze openingszin bij zich: ‘Ik ben de begaafdste thuis.’ Van de negen kinderen, dus dat zei wel iets, dacht hij zelf. Zijn aanstaande schoonfamilie brulde van het lachen; als die jongen de begaafdste was, beloofde dat weinig goeds voor het nageslacht, dat soort grappen kreeg hij naar zijn hoogbegaafde hoofd. Zolang hij leefde. Bij elke verjaardag was het raak.

Nog een fijne: ‘I bet you cannot name more English words ending in ‘ool’, apart from school’. Ik tik dan ‘fool’ in. Mijn neef in Down Under gaat dan meteen ook meedoen en tikt dit in: ‘Who cares?’ Vooral bij rare rekensommetjes. Het ‘who cares’ heb ik van hem overgenomen als ik op onzinnige rekenvragen stuit. Of ik doe iets flauws. Als ‘ze’ willen weten hoeveel keer het cijfer 3 op een foto staat, vul ik 1.891.573 in. Of zo.

Deze dan: als je naam met de volgende letters begint, krijg je het bedrag dat er bij staat. En bij de W staat dan altijd 7 cent. Of niks. Of een euro. De A’s lopen binnen, die hoeven nooit meer te werken. Wie de gulle gevers zijn, alweer: niemand weet het. Belachelijk dus. Gevalletje ‘who cares?’. En toch kijken hè? Dat is best sneu.

Wat ik vorige week wel heel leuk vond, waren de reacties op ‘wie was je favoriete leraar?’. Hulde, want mijn oud-leerlingen schoven een stel beste veren in mijn achterwerk, dat qua formaat heel wat veren aankan. Maar ik was al blij met vijf. Daar was Anneke bij, het leukste meisje – en de beroepskwebbel – van de klas. Ze kwam op kraambezoek nadat onze oudste was geboren. En wat liet ze nu, zelf oma en ruim 42 jaar later weten: ‘Ik had als schrikbeeld dat ik later, na een keurig jaar Schoevers, zou trouwen, twee kinderen zou krijgen en in een rijtjeshuis zou wonen met een Opel voor de deur. Jij liet me beseffen dat het best kon, een baby krijgen met een man die altijd nachtdienst had, en dat je voor die tijd ook nog Afrika kon ontdekken. Ik zag toen in dat het best allemaal anders kon’.

Lieve Anneke, ik was gewoon ontroerd. Ik dacht weleens: ze zullen wel denken, daar heb je háár weer met sterke verhalen. Ik diste ze altijd zo smeuïg mogelijk op. Ik was ingehuurd om Engels te geven, maar ik vond het eigenlijk veel leuker om mijn leerlingen over andere culturen te vertellen.

Nu is het wachten op: ‘wie was je vreselijkste docent ooit’. Want ik weet ook nog wel een paar oud-leerlingen die dan helemaal losgaan. Maar met Annekes bericht kom ik deze week wel door! Who cares? Ik…