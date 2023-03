Wieke: “Zit er naast poep van uw hond in mijn perkje, ook poep in uw ogen?”

Wieke krijgt het aan de stok met een buurtbewoner.

Ik had toch een boom geadopteerd? En een leuke deal gesloten met de man van de gemeente? Ik zou voor de door hem geplante struikjes zorgen alsof het mijn kinderen waren. Nu blijken er idioten in onze buurt te wonen, die de plantjes eruit hebben gerukt. De boot gemist toen de hersens werden uitgedeeld?

Enfin, nu zit ik ermee, het halve perk is gerooid. Menig hondenbezitter denkt: fijn, een nieuw poepplekje voor Pluto! Wij zitten vaak in de keuken en daar hebben we goed zicht op de adoptieboom. Dus ook op passerende honden en baasjes. Als ik voor het raam ga staan, trekken ze ijlings hun dieren mee zodra ze mij zien. Maar ik ga toch niet de hele dag als poeppolitie voor het raam de wacht houden? Slechts een enkeling heeft een zakje bij zich. De aardigheid in een leuk, bloeiend perkje rondom de boom is weg. Ze bekijken het maar, ik ga het contract opzeggen.

Ik kan niet verwachten dat hier boa’s gaan posten om te kijken of buurtgenoten zich gedragen. Er zijn dringender situaties. Maar het is toch jammer? Ik zit me nu af te vragen of ik, in de anderhalf jaar dat ik hier woon, vijanden heb gemaakt. Dat mensen zo boos zijn, dat ze denken: we gaan de struikjes van die mevrouw jatten, dat zal haar leren! Voor zover ik weet heb ik met niemand ruzie gemaakt, tot vanochtend.

Er komt elke dag een optocht honden voorbij. Ik had geconcludeerd dat golden retrievers uit zijn, en labradoodles in. Maar nu komt het hondje met die zielige platte neus eraan. Zijn staartje is verdwenen. Afgesneden? Een hond wordt toch met een behoorlijke neus en een staart geboren? Zijn baasje heeft niet bepaald het voorkomen dat je denkt: met jou wil ik wel een beschuitje eten, en onderduiken bij zo’n type moet je ook niet willen.

Platneusje graaft eens fijn in de nu kale helft van de boomspiegel, draait wat rond en kleit een ferm, oudroze gebakje. Zijn baas loopt door zonder het op te ruimen. Ik vlieg naar buiten. Is hij nou helemaal van de ratten besnuffeld! “Meneer!” roep ik, “u vergeet iets!” “Hoezo?” vraagt hij. Ik wijs naar de drol van Platneusje. Bijna half zo groot als het hondje zelf. Waar ik me druk over maak, gromt hij, dit mag gewoon, openbare ruimte en zo. “Hebt u behalve de poep van uw hond in mijn perkje, ook poep in uw ogen?” nijdas ik. “Ziet u deze tegel? Waarop staat dat dit een adoptieboom is? En geen hondentoilet?” “Ach mens, lazer toch op!” Hij loopt gewoon door. Zal ik die drol oprapen en tegen hem aan gooien? Zodat hij zijn huis niet in mag van zijn vrouw omdat hij stinkt? En dat hij dan naar de stomerij moet met die jas? En dat die vlek er nooit meer uitgaat? Platneusje blaft opgewonden, terwijl hij wordt meegesleurd. “Kom, Satan, doorlopen,” zegt de man, “wij hebben geen zin in dat opgefokte wijf!”

Satan!

Ik raap die poep natuurlijk niet op. Je moet je nooit verlagen tot het niveau van zich misdragende voorbijgangers. Zouden in zijn tuin wellicht ook mijn struikjes staan? Ik heb nu wel een vijand, vermoed ik. Had ik het anders moeten aanpakken? Arme Platneus. Je zal als Satan door het leven moeten met zo’n baas. Hoe zou die man heten? Ik denk Judas.