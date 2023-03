Zie je tegen je bevalling op? Zet een VR-bril op je kop!

Libelle’s Tara stuitte op een fascinerend fenomeen: bevallen met een VR-bril. Het lijkt haar wel wat, maar welke virtuele wereld kies je dan in hemelsnaam?

Bevallen is geen pretje, dat is een feit. Gelukkig leven we niet meer in het Stenen Tijdperk en hoeven we niet te baren in een of andere tochtige grot. Sterker nog: er zijn inmiddels tal van hulpmiddelen ontwikkeld om het bevallen een stuk prettiger te maken. En ik ben gevoelig voor ál deze hulpmiddelen. Als er een spaarkaart was voor hulpmiddelen bij de bevalling, dan ging ik voor een volle. Lachgas? Doe maar. Een warm bad? Zet me erin. Een prik waarmee je van top tot teen verlamd bent? Geef het me. Want pijn is niet fijn. En in de waan dat ik plotseling over een torenhoge pijngrens, immense oerkracht en een grenzeloos uithoudingsvermogen blijk te beschikken, leef ik niet. Hulp is dus welkom. En zo stuitte ik op het nieuwste van het nieuwste: bevallen met een VR-bril op. Zet ’m op je hoofd en waan je tussen de weeën en het persen door in een omgeving naar keuze.

Als je googelt op dit fenomeen, kom je erachter dat er al talloze ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken zijn die de bril hebben omarmd. En zo zijn er dus al een boel vrouwen die het daadwerkelijk hebben gedaan: bevallen in een virtuele realiteit. En dat bevalt. Uit een testcase bleek dat de deelnemende vrouwen de pijnscore tijdens hun bevalling gemiddeld twee punten lager gaven. Hallo, doe mij zo’n bril.

Al dagenlang spookt dit mateloos fascinerende verschijnsel door mijn hoofd. Wil ik dit écht? Bevallen met zo’n gevaarte op mijn hoofd? Ik weet het niet. Ik denk dat het nogal absurdistische bevalfoto’s oplevert. Maar vrouwen trekken doorgaans niet de meest charmante bekken tijdens de bevalling, dus misschien knappen die kiekjes er alleen maar van op. Voor mijn baby lijkt het me wel een tikkeltje vreemd. Kom je uit het geboortekanaal, is dát het eerste wat je ziet. Een vrouw met een VR-bril op haar knar. En dan kom je erachter dat die spaceranger je moeder is. Maar goed, dat leg je dan later wel weer uit.

En dan is er nog iets om over na te denken: in welke wereld wil je je precies bevinden? De opties met zo’n VR-bril zijn werkelijk eindeloos. Ik heb me even in de mogelijkheden verdiept. Zo kun je met zo’n bril doen alsof je in een achtbaan zit. Biedt vast lekker veel afleiding, maar het lijkt me ook een beetje hobbelig. Straks raakt je evenwichtsorgaan dusdanig van slag dat je uit het bevalbed dondert. Doen we maar niet. Ook kun je gaan voor een tropisch strand, een onderwaterwereld of zweven door het heelal. Leuk, maar leidt dat nou voldoende af van het feit dat je een watermeloen door een brievenbus perst? Ik denk het niet. Iets meer actie, graag. Toen kwam ik bij VR-zombiespellen. Het bloederige element vond ik mooi in thema, maar misschien is het afslachten van zombies toch net iets te bewegelijk. En wat als je van de dokter nog even niet mag persen en je je door zo’n opdoemende zombie plotseling een totaalruptuur schrikt? Levensgevaarlijk!

Even dacht ik het ideale scenario te hebben bedacht: in bad bevallen terwijl je je middels de VR-bril in een spa waant. Hoe heerlijk is dat? Wel zonder andere naakte mensen, moeilijke opgietrituelen en koude dompelbaden graag. Dan lijkt het me waanzinnig. Hoewel je natuurlijk niet té veel moet ontspannen. Stel je voor dat je wegdommelt, met VR-bril en al onder water zakt en daarbij jezelf en je net gebaarde baby elektrocuteert. O help, laat toch maar zitten hoor, die bril. Ik baar wel gewoon met zicht op de bevalkamer. Die lijkt me plotseling reuze sfeervol en bovenal veilig. Dan maar geen volle spaarkaart.