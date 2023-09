Ziet mijn orgasme er anders uit dan het jouwe?

Heb je je ooit afgevraagd hoe een orgasme eruitziet? Nee, ik bedoel niet het gezicht van iemand die er eentje krijgt, maar het fenomeen zelf.

In de boeken die ik lees, wordt een orgasme vaak beschreven als een intens kloppend of pulserend gevoel in het onderlichaam dat na verloop van tijd een hoogtepunt (jaja) bereikt in een soort explosie. Maar ja, dat is fictie, hè. De vrouwelijke hoofdpersoon komt namelijk ook vaak klaar door penis-in-vaginaseks, terwijl onderzoek al lang heeft bewezen dat dat voor veel vrouwen niet werkt. Gelukkig zijn de mannelijke hoofdpersonen in mijn sexy boekjes zeer bedreven in cunnilingus, dus het leidt altijd tot een happy end.

In (slechte) films wordt het mannelijk orgasme vaak verbeeld als zo’n spuitende champagnefles: een opgebouwde spanning met een spetterende ontlading. Voor een vrouwelijk orgasme komen we al gauw terecht bij de beroemde scène van Meg Ryan uit When Harry met Sally. En dat was ook nog eens fake. Wat eigenlijk ook weer heel écht is, omdat 67% van de vrouwen geregeld een orgasme faket volgens onderzoek.

Ziet een orgasme er bij iedereen hetzelfde uit? Als ik mijn orgasme beschrijf, ziet dat er dan anders uit dan het jouwe? Zou die van een man verschillen van die van een vrouw? Goede vraag, dacht het Britse seksspeeltjesbedrijf Lovehoney, en ze gingen nog een stapje verder. Zij brachten met behulp van Artificial Intelligence (AI) het orgasme in beeld.

Volgens hen is dat nog nooit eerder gedaan. Aangezien ieders interpretatie van een orgasme anders is, vroegen ze hun klanten om het zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Dat leidde tot reacties als ‘een vulkaanuitbarsting’, ‘vuurwerk’ of ‘vallende sterren’. Lovehoney verzamelde alle gegevens.

Tien anonieme vrijwilligers - vijf mannen en vijf vrouwen - droegen een ECG-monitor die de hartslag vastlegde tijdens hun intieme momenten. Daarnaast gebruikten ze een van hun favoriete elektronische sekstoys voor de orgasme-data. Voor de nieuwsgierigen: het ging om de Womanizer Pleasure voor de dames en de Arcwave voor de heren - allebei toys die werken met luchtdruk. Daarna werden er een paar slimme IT-ers aangehaakt die de data omzetten in informatie voor AI.

Na het zorgvuldig analyseren van alle data, kwam AI met 5 afbeeldingen van het vrouwelijk orgasme en 5 van het mannelijke orgasme. Wat ik grappig vind, is dat die filmmakers er helemaal niet zover vanaf zaten met hun bruisende champagneflessen. De AI-orgasmes zijn - vooral bij de vrouwen - een stuk kleurrijker dan bij de mannen, maar pulserende, exploderende bubbels van energie zijn het dus écht.

Het is nu nog slechts een kwestie van tijd voordat AI niet alleen mijn baan overneemt, maar ook mijn orgasmes voor me faket.

