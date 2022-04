Als je corona hebt gehad is de kans op een longembolie of trombose flink hoger: dit zijn de symptomen

Dit blijkt uit een studie die donderdag in het British Medical Journal verschijnt.

Corona vergroot kans op bloedstolsels

Het onderzoek werd gehouden in Zweden. De universiteit van Umeå nam meer dan één miljoen coronapatiënten onder de loep. Dat corona effect heeft op de ontwikkeling van bloedstolsels was al bekend, maar nu weten we ook meer over de duur en hoe groot de kans is om het te krijgen.

Maandenlang hoger risico

Het risico op een longembolie bleek tot zes maanden na een besmetting verhoogd. De kans op diepe veneuze trombose tot drie maanden. Dit geldt ook voor mensen die nauwelijks ziek worden van corona.

Welke klachten kun je merken bij een longembolie?

Sneller of moeilijk ademen Pijn bij het ademen (op de borst of in de bovenrug) Slijm met bloed ophoesten Hartkloppingen Een trombosebeen: een rood, dik, warm en pijnlijk been

Welke klachten kun je merken bij veneuze trombose?

Zwelling Zware benen Warmtegevoel Rode en gespannen huid, soms met blauwachtige verkleuring Pijn in de voet, de kuit, de knieholte, die verbetert bij het hoger plaatsen van het been

