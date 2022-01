Dat meldt NOS vrijdagochtend.

Hoge kosten

De kosten van chirurgische mondmaskers en zelftesten kunnen flink oplopen. Zo betaal je voor een zelftest in Nederland gemiddeld zo’n drie tot acht euro, en voor een mondmasker gemiddeld drie tot vijf euro. Wanneer je worstelt om je hoofd financieel boven water te houden, zijn deze extra kosten al snel te hoog.

Gratis mondkapjes en tests

Om deze groep mensen tegemoet te komen, worden er binnenkort vanuit de gemeentes gratis mondmaskers en zelftests beschikbaar gesteld. Naar schatting zal dit gaan om zo’n zes tests en zes mondkapjes per persoon.

Voor deze groepen

Mensen die hiervoor in aanmerking komen, hebben een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Dat is maximaal zo’n 1500 euro bruto per maand voor een alleenstaande. Ook mensen uit gemeentes waarin veel besmettingen plaatsvinden en er relatief weinig gevaccineerd is, kunnen de gratis producten krijgen.

Brief van de gemeente

De gemeentes delen de mondmaskers en zelftests uit, en brengen de mensen die ze mogen ontvangen hiervan per brief op de hoogte. Zelf actie ondernemen is dus niet nodig. Het is nog wel even wachten tot het zover is, want de producten zijn pas per half februari beschikbaar.

Kinderen van 5 t/m 11 jaar kunnen nu ook worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Veel ouders twijfelen of ze daar goed aan doen. Daarom zet dokter Rutger de voor- en nadelen op een rijtje.

Bron: NOS