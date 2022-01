De coronapil is goedgekeurd, maar gaat Nederland ’m ook echt gebruiken?

Maar gaat dat ook gebeuren?

Coronapil

Het antwoord is: ja, naar alle waarschijnlijkheid zal Nederland de pil ook gaan gebruiken als de Europese Commissie de pil goedkeurt. De coronapil is ontworpen voor mensen die net ontdekken dat ze corona hebben. De pil moet de verdere ontwikkeling van het virus bij deze mensen voorkomen, zodat ze niet ernstig ziek worden. Het is dus geen preventieve pil.

Hoe werkt het?

Eigenlijk gaat het bij de coronapil om twee pillen. Als je deze behandeling mag volgen, moet je vijf dagen achter elkaar dagelijks twee pillen samen innemen.

Het onderzoek

De coronapil werd getest door meer dan 2000 proefpersonen met corona. Hiervan kreeg de helft een placebo (een ‘neppil’ zonder werkzame stoffen) en de andere helft de coronapil. Onder de mensen die de placebo kregen, waren er uiteindelijk 9 sterfgevallen en 66 ziekenhuisopnames. Onder de mensen die de coronapil kregen, waren geen sterfgevallen en moest niemand langer dan 24 uur in het ziekenhuis verblijven.

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen?

Bron: Metronieuws