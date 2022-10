Dít is het meest voorkomende symptoom van de nieuwe Covid-golf

Waar reuk- of smaakverlies begin dit jaar nog hét teken van een coronabesmetting was, zit dat nu iets anders.

Symptomen nieuwe coronagolf

In de voorgaande coronagolven was het verlies van reuk of smaak nog een van de duidelijkste graadmeters. Smaakte het eten op je bord nergens meer naar of leek iedereen van alles te ruiken, maar jij niet? Dan wist je vrijwel zeker dat het om een coronabesmetting ging. Nu, aan het begin van de voorspelde nieuwe coronagolf, is dit niet het geval. Het symptoom dat nu vooral op een besmetting wijst, is keelpijn. Dr. Tim Spector vertelt aan The Independent dat maar liefst tweederde van de besmette mensen op dit moment last heeft van keelpijn. Het is niet alleen het meest voorkomende symptoom van de huidige variant, het is ook het eerste waar mensen last van krijgen.

Blijf vooral testen

Een snotneus, hoofdpijn en droge hoest horen volgens de professor ook nog steeds bij de veelvoorkomende symptomen. Geur- of smaakverlies komt daarentegen nu nog maar weinig voor bij een coronabesmetting. Maar voor alle symptomen geldt: test en je weet het.

Bron: The Independent