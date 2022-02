Voor de rest van de bevolking is een extra booster op korte termijn niet nodig.

Bescherming loopt terug

Uit onderzoek van de Britse gezondheidsautoriteiten blijkt dat de bescherming van de booster afneemt. De eerste boosterprik verlaagt de kans op een omikron-besmetting met symptomen met 65 tot 75 procent. Na vijftien weken loopt die bescherming terug naar 25 tot 40 procent.

Het beschermingspercentage tegen een ernstige infectie na de booster blijft langer op peil. Twee tot vier weken na de prik beschermt de booster voor 90 procent tegen een ziekenhuisopname en na negen weken is de bescherming 85 procent. Volgens de Gezondheidsraad is er nog weinig bekend over hoeveel extra bescherming een tweede booster biedt, maar toch wordt er drie maanden na de booster uit voorzorg een extra prik geadviseerd.

Eerste onderzoeksresultaten

In Israël wordt er inmiddels een vierde prik aangeboden aan zestigplussers en zorgmedewerkers. De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat een tweede booster voor 4,3 keer minder mensen met een ernstige corona-infectie zorgt. Een kleine kanttekening: de onderzoeksperiode is kort, dus het is nog niet bekend hoe lang die extra bescherming aanhoudt.

Kritiek

Er klinkt ook kritiek op de extra booster. Zo zeggen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Medicijnagentschap (EMA) dat het op lange termijn niet houdbaar is om mensen elke drie maanden te vaccineren.

Verder is het zo dat vaccins wereldwijd nog steeds schaars zijn. Volgens critici is het belangrijk dat ongevaccineerde mensen in arme landen voorrang krijgen. Naast dat dit belangrijk is voor hun gezondheid, zou dit ook de kans verkleinen op het ontstaan nieuwe, mogelijk gevaarlijkere virusvarianten.

Bron: NOS, AD