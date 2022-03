Het ‘gewone’ coronavaccin is vanaf volgende week beschikbaar

Marcel Levi, internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt je waarom je nu nog een vaccin zou halen.

Over het vaccin

Het Novavax-vaccin wordt ook wel een ‘eiwitvaccin’ genoemd. In het vaccin zitten kleine deeltjes van het spike-eiwit van het coronavirus, nagemaakt in het laboratorium. Ook zit er een hulpstof in die de afweerreactie van het lichaam op dit eiwit versterkt. Dit vaccin is een alternatief voor mensen die geen mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer en Moderna) of vector-vaccin (Janssen) willen.

Bescherming

Er zijn twee prikken nodig van het Novavax-vaccin voor een goede bescherming. Het is wel belangrijk dat er minimaal drie weken tijd zit tussen de eerste en tweede prik. Hoewel het vaccin in zestig tot negentig procent van de gevallen tegen ziekte beschermt, zijn er nog geen gegevens bekend over de bescherming tegen de delta- en omikronvariant.

Booster

Het vaccin is op een aantal centrale GGD-vaccinatielocaties beschikbaar. Het vaccin wordt nog niet ingezet als booster en wordt alleen toegediend bij mensen van achttien jaar en ouder. Wie een afspraak wil maken, kan de GGD bellen op het speciale nummer 0800-0174.

Bron: Rijksoverheid