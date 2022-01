Langdurig smaakverlies door corona? Dít kun je doen

40 tot 70 procent van de mensen die besmet raken met het coronavirus krijgt last van reuk- en smaakverlies.

Langdurig smaakverlies

Vooralsnog lijkt het erop dat 6 tot 8 procent van de mensen die besmet raken met het coronavirus langdurig last houden van smaakverlies. Gelukkig zijn er trucs die kunnen helpen bij het herstel. Het gaat hierbij om het stimuleren van de zenuwuiteinden in je mond.

Handig hulpmiddel

Kok Michael van ‘t Hoff heeft een handig hulpmiddel ontwikkeld. Hij bedacht de app Smaakpupil. Dit deed hij niet in de coronatijd, maar al daarvoor, toen hij op de afdeling oncologie van een ziekenhuis maaltijden bereidde en te maken kreeg met mensen met smaakverlies.

Genieten van een maaltijd

“Ik zie soms hoe moeilijk het voor mensen met smaakverlies is om te genieten van de maaltijd. Het is mooi om wat te doen voor mensen die geen smaak meer ervaren”, aldus de kok.

Wat is er wél mogelijk

Volgens hem werkt het om smaakmakers zoals mosterd, citroensap, augurk en specerijen in een gerecht te stoppen. “Smaakmakers zijn een manier om de maaltijd te verrijken. Als je meer geur of structuur toevoegt, kun je het eten smaakvoller maken en met plezier eten. Smaak is voor iedereen persoonlijk. Het gaat erom dat je kijkt naar wat wel mogelijk is.”

Smaakmakers

Hij legt uit hoe het werkt: “De app is een hulpmiddel voor mensen die langdurig last hebben van smaakverlies. Met een test ontdek je wat je wel en niet aangenaam vindt. De app tipt welke smaakmakers je kunt gebruiken.”

Meer tips

Smaakmakers zijn een mooie manier om zenuwuiteinden in je mond te stimuleren en dat kan op den duur helpen. Maar wat kun je in de tussentijd doen om van je gerecht te genieten? Ervaringsdeskundige Joke Boon, die sinds haar vierde niks meer ruikt en een boek schreef over reuk- en smaakverlies, heeft tips.

Structuur en temperatuur

Allereerst heeft ook zij een aantal favoriete smaakmakers: “munt, gember, mosterd en wasabi.” Ze tipt: “Door te spelen met kleur, structuur en temperatuur kun je ervoor zorgen dat je lekkerder eet. Een warme soep met een koude room erin geeft een aangename sensatie, want dan heb je twee verschillende temperaturen. Hetzelfde geldt als je je soep met croutons of pitjes en zaden bestrooit, die structuur kun je ook voelen. Dat gaat dan niet gepaard met je smaakpapillen of reuk, maar met je gevoelssensoren.” Andere zintuigen inzetten tijdens het eten dus, mindful eten noemt Joke dat.

Meer tips bij smaakverlies:

Slik zink bij. Zink stimuleert het vrijkomen van speeksel en de aanmaak van speekseleiwitten.

Kauw goed. Hierdoor produceer je meer speeksel en doordat het eten hier in oplost, kan je beter proeven.

Speciale reuk- en smaaktrainingen: een soort fysio-therapie voor reuk en smaak, ontwikkeld door KNO-artsen. Lees er hier meer over.

Bron: Nu.nl