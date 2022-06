Long covid? Een persoonlijk begeleider moet je gaan helpen de juiste zorg te vinden

Er is een nieuwe aanpak voor patiënten met post-covidsyndroom en daarmee zijn ze in Nijmegen al gestart. Sinds begin juni komen patiënten niet meer bij de nazorgpoli's in het ziekenhuis terecht, maar worden ze na diagnose door de huisarts doorverwezen naar een persoonlijk begeleider.

Persoonlijk begeleider

Deze persoonlijk begeleider is gespecialiseerd in post-covidsyndroom en moet patiënten helpen de zorg te krijgen die past bij de individuele klachten. Die kunnen namelijk behoorlijk uiteenlopen en het kan lastig zijn voor de patiënt om een eigen weg te vinden in de wirwar aan zorgverleners.

Geen uniforme behandeling

Het gaat bij post-covidsyndroom echt om maatwerk. Artsen weten nog niet waardoor de langdurige klachten precies worden veroorzaakt. Zolang dit nog wordt onderzocht, is er geen uniforme behandeling tegen de klachten. Tot nu toe werden patiënten vaak doorverwezen naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en/of de psycholoog.

Nieuw traject

Joris Botman, voorzitter van de Coöperatie Fysiotherapeuten Nijmegen en een van de initiatiefnemers van de nieuwe aanpak, legt aan de NOS uit hoe het traject er nu uitziet: “Via een uitgebreid intakegesprek worden alle klachten van de patiënt in kaart gebracht en daarna wordt bekeken welke zorgverleners moeten worden ingeschakeld. Waar nodig worden ze ondersteund vanuit de ziekenhuizen.” Ook de eventuele bedrijfsarts van de patiënt wordt hierbij betrokken. Dit wordt gecoördineerd door de persoonlijk begeleider, die er ook voor zorgt dat de zorgverleners goed met elkaar samenwerken.

Bron: NOS