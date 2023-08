Oh nee, niet weer: RIVM waarschuwt voor een stijging van het aantal coronabesmettingen

Er is gelukkig nog geen reden tot paniek. Wel adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwetsbare mensen zich op tijd te laten vaccineren.

Flinke stijging coronabesmettingen

Aangezien er geen teststraten meer zijn, is het voor het RIVM lastig om het aantal coronabesmettingen te meten. Daarom checken ze het rioolwater op virusdeeltjes en wat blijkt? De tweede week van augustus was het aantal virusdeeltjes in het rioolwater met maar liefst 58 procent gestegen vergeleken die week ervoor. Dat is een flinke stijging, maar daarna daalde dit weer met 22 procent.

Laatste vaccinatie

De stijging van het aantal coronabesmettingen kan te maken hebben met de zomervakantie. Door het vele reizen is de kans groter dat er een zomercoronagolf ontstaat. Bovendien is het lang geleden dat veel mensen hun laatste vaccinatie hebben gehad. “Hun afweer is dus minder goed”, zegt Susan van den Hof van het RIVM tegen RTL Nieuws.

Het aantal ziekenhuisopnamen is de laatste tijd niet veel gestegen. Dat houdt in dat de meeste mensen nauwelijks klachten hebben of thuis uitzieken. In het ziekenhuis is het op de corona-afdeling dan ook nog rustig. In totaal zijn afgelopen week 50 besmette mensen opgenomen. Dat zijn er acht meer dan de week ervoor.

Meer besmettingen in najaar en winter

Reden voor zorgen is er volgens het RIVM nog niet. De stijging is vooralsnog niet zorgelijk, maar het aantal coronabesmettingen zal komend najaar en in de winter verder toenemen. Als je een grote(re) kans hebt om ziek te worden, dan is het verstandig om een coronavaccinatie te halen.

Hygiëneregels

Daarnaast is het altijd verstandig om je te houden aan alle adviezen wat betreft hygiëne. Van den Hof: “Zo kun je voorkomen dat je andere mensen besmet.” Was je handen dus regelmatig, hoest en nies in je elleboog, ventileer je huis en blijf thuis bij klachten.

Bron: RIVM