Schokkend: 1 op de 8 coronapatiënten houdt langdurige klachten

Zij kunnen maanden of zelfs jaren na hun besmetting nog last hebben van klachten. Dat blijkt uit een grootschalig bevolkingsonderzoek van het UMC Groningen en het Radboudumc.

Post-covidsyndroom

Tienduizenden mensen in Nederland hebben nog altijd klachten na hun covid-19-infectie. De meest voorkomende langdurige klachten zijn pijn op de borst, verlies van reuk en smaak, benauwdheid, vermoeidheid of spierpijn. Dit heeft grote maatschappelijke, sociale en persoonlijke gevolgen, aangezien veel mensen hierdoor niet meer (100%) kunnen werken of naar school kunnen gaan. Maar hoe weet jij eigenlijk of je post-covidsyndroom hebt? Internist Marcel Levi geeft antwoord op deze vraag in de rubriek Prikkende vragen.

Grootschalig onderzoek naar langdurige klachten

Voor de studie analyseerden de onderzoekers de gezondheidsdata van bijna 13.000 Nederlanders, die regelmatig vragenlijsten over hun gezondheid invulden. Het onderzoek startte in maart 2020, toen de coronapandemie begon. De onderzoekers vergeleken de klachten van mensen die corona opliepen met de klachten die ze hadden voordat ze besmet raakten. Ze vergeleken de klachten ook met die van mensen die in dezelfde periode géén corona hadden.

Vervolgonderzoek

Zo konden ze rekening houden met veranderende klachten. “Bijvoorbeeld door de wisseling van seizoenen, doordat mensen nieuwe ziektes ontwikkelden, of doordat de leefomstandigheden door de pandemie en de maatregelen veranderden”, legt onderzoeker prof. dr. Judith Rosmalen uit. “Daarom zijn de data van de algemene bevolking onmisbaar.”

Het vervolgonderzoek zal ook gaan over de oorzaak van long covid en in hoeverre mensen met langdurige klachten nog kunnen functioneren op het werk en in het dagelijkse leven.

Bron: UMCG