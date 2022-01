Vraag aan Marcel Levi: “België begint met de vierde prik, staat ons dat ook te wachten?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Corona gaat steeds meer op griep lijken, is een volgende prik dan nog wel nodig?

“Naar de vierde prik in Nederland wordt nog gekeken. De kans is niet groot dat iedereen die prik gaat krijgen. We hebben inmiddels wel door dat die prikken de verspreiding van het virus niet enorm tegen gaan, maar dat ze er vooral voor zorgen dat je niet heel erg ziek wordt van het virus. Inmiddels is het zo dat mensen sowieso niet zo heel ziek meer worden van corona, op een aantal mensen na. Kwetsbare mensen, bijvoorbeeld ouderen en mensen met een lage weerstand. In Nederland hebben we natuurlijk de griepprik, die jaarlijks wordt gegeven aan kwetsbare mensen van wie we weten dat de griep heel hard aan kan komen. Ik denk dat we naar zo'n situatie toegaan met de coronaprik en dat de vierde prik de eerste wordt die alleen naar kwetsbare Nederlanders gaat.”

Wanneer kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid die vierde prik verwachten?

“Nederland is natuurlijk wat trager dan andere landen. De wetenschap wijst erop dat er echt wel 6 maanden tussen twee prikken kunnen zitten. We zijn pas net in januari begonnen met het fors uitrollen van die boostercampagne. Die vierde prik gaat er dus echt niet voor de zomer komen.”

Dus voor de niet-kwetsbare Nederlanders zou deze booster de laatste coronaprik kunnen zijn?

“Ja, zeker als dat virus zo weinig ziekmakend blijft als het op dit moment is.”