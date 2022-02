Vraag aan Marcel Levi: “De coronacrisis lijkt bijna voorbij te zijn, maar juichen we niet te vroeg?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

We lijken richting het einde van de coronacrisis te gaan, maar juichen we niet te vroeg?

“Je kunt gerust zeggen dat we de komende weken en maanden minder last gaan krijgen van corona. Het is niet weg, maar het is beheersbaar en de meeste mensen worden er niet zo ziek van. De mensen die er wel ziek van worden, zullen de ziekenhuizen niet overbelasten. Daarnaast gaan we richting het voorjaar en de zomer en dan weten we dat de impact van het virus sowieso wat minder is. Dat geldt voor alle virussen, zo ook voor corona. Wat er vervolgens in het najaar gaat gebeuren, weten we nog niet. Maar dat is natuurlijk geen reden om nu niet te gaan versoepelen.”

We hebben wel vaker gezien dat bijna alle maatregelen werden geschrapt, de cijfers kort daarna weer opliepen en er vervolgens weer strengere maatregelen kwamen. Zou het weer zo kunnen gaan?

“Wat nu echt anders lijkt dan voorheen is dat er geen verband meer te lijkt bestaan tussen het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis- en intensive care-opnames. Het aantal besmettingen steeg de laatste tijd alleen maar door en het aantal ziekenhuisopnames is maar heel licht toegenomen. Het aantal intensive care-opnames is hetzelfde gebleven. Dus we zitten toch echt in een andere fase. Er is wel discussie over hoe dat nou komt. Er zijn mensen die zeggen dat het komt omdat omikron minder ziekmakend is dan eerdere varianten. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat het niet daardoor komt, maar juist omdat zoveel mensen nu gevaccineerd zijn en al corona hebben gehad. We hebben als groep veel meer afweer opgebouwd. Ik denk dat het een combinatie van die twee is. Dat betekent dat we nu echt in een heel andere fase zitten als we voorheen in zaten. Er zullen na de versoepelingen niet direct weer veel mensen in het ziekenhuis belanden met corona.”

Moeten we ons nog zorgen maken om nieuwe varianten, zoals de BA.2-variant?

“De BA.2-variant valt wel mee. Maar het is wel een signaal dat we er nog niet vanaf zijn, en misschien zelfs de komende jaren niet. Er zullen telkens nieuwe varianten ontstaan. De vraag is of die ziekmakender zullen zijn of niet. In de tussentijd bouwen we met z'n allen steeds meer immuniteit op en worden er nieuwe vaccins ontwikkeld. Er is nu bijna een vaccin klaar tegen omikron. Zo behoud je voorsprong op dat virus. Nogmaals: hoe het najaar gaat zijn, dat weet ik niet. Misschien volgt er dan weer een vaccinatieronde voor kwetsbare mensen. Maar dat hebben we voor griep natuurlijk ook: een jaarlijkse vaccinatieronde.”

