Vraag aan Marcel Levi: “Er komt een zomercoronagolf, krijgen we dan ook weer nieuwe maatregelen?”

Marcel Levi

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe is het nu gesteld met de cijfers?

“Het grappige is dat we dat niet eens precies weten. Er wordt namelijk niet meer systematisch op corona getest. De besmettingscijfers komen dus niet voort uit testresultaten. We weten dat de besmettingen nu stijgen dankzij de informatie die we halen uit het rioolwater. Dat wordt op 300 plaatsen in Nederland gemeten en daarin kunnen we vrij precies zien hoe het gesteld is. De besmettingen lijken nu inderdaad heel flink toe te nemen. Dat is overigens geen verrassing, dat gebeurt in andere Europese landen nu ook. Portugal heeft zelfs al een piek achter de rug. In Italië en Frankrijk zie je nu precies hetzelfde gebeuren als in Nederland. Dus het klopt, van die zomerpiek. We zitten waarschijnlijk nu zelfs al ín de zomercoronagolf. Het goede nieuws is dat er momenteel echt heel weinig mensen ernstig ziek van corona worden. Er zijn weinig ziekenhuisopnames. Het verloopt heel mild, een beetje als een griepgolf.”

De zomer wordt gezien als het laagseizoen voor virussen, waarom dan nu toch een piek?

“Dat klopt, maar als een virus heel besmettelijk is, kan er in de zomer alsnog een piek ontstaan. We hebben nu twee subvarianten van omikron, BA.4 en BA.5, en die zijn superbesmettelijk. En we hebben natuurlijk met veel enthousiasme alle beperkingen laten varen. Dan vraag je er ook wel een beetje om. Maar het hoeft niet tot grote paniek te leiden. Er zal echt geen lockdown komen, de druk op de gezondheidszorg is momenteel namelijk niet groot.”

Minister van volksgezondheid Ernst Kuipers heeft nu vooral lange termijnplannen, is er niet sneller actie nodig?

“Er is best veel commentaar op Kuipers, omdat hij laat is met zijn plannen. Ook voor de verwachte golf in het najaar. Het plan dat hij net heeft gepubliceerd bevat 45 pagina’s, maar is heel weinig concreet. Dat vindt de Tweede Kamer en daar hebben ze volgens mij gelijk in. Hij mag dus best een beetje opschieten met concretere plannen, zowel voor de zomerpiek alsook de najaarspiek.”

Moet niet iedereen - kwetsbaar of niet - een nieuwe boosterprik kunnen halen als-ie dat wil?

“Tja, voor gewone griep halen jonge, niet-kwetsbare mensen ook geen prik. En als mensen nu een prik willen omdat ze binnenkort op vakantie gaan, vraag ik me ook af waarom. Je kunt namelijk net zo goed een ander virusje oplopen voor je vakantie, de impact is niet heel anders. Wat ik wel een goed argument vind om je te laten boosteren, is als je zorgt voor een kwetsbaar persoon. Bijvoorbeeld als je samenwoont met iemand die een transplantatie heeft gehad. Ik snap dan dat je de kans op ziek worden zo klein mogelijk wil maken. Maar dat zijn uitzonderlijke situaties.”

Mochten de cijfers verder oplopen: is de zorg er nu beter op voorbereid?

“Nee, dat is best een groot probleem. Er zijn nog steeds capaciteitsproblemen in de zorg en er is in de tussentijd niks gedaan. Dat is ook een verwijt aan het coronaplan van Kuipers. Er staat gewoon niet in wat we aan die capaciteit gaan doen. Er is nog niks op bedacht, terwijl we inmiddels al bijna 2,5 jaar met corona leven. Dat is niet zo best.”